Koululainen yksin kotona – muistilista pienen ihmisen arjen turvaksi

Koulujen alku on jännittävää aikaa lapselle. Koulumatkat vaativat tarkkaavaisuutta, koulussa on kaikkea uutta ja jännää, ja kotonakin ehkä pitää osata olla jonkun aikaa yksin. Palopäällystöliitto kokosi yhteen näppärän muistilistan, mitä pienen koululaisen kanssa on hyvä käydä läpi kotiturvallisuuden varmistamiseksi.