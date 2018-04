Koululaiset romuregatassa mielikuvitusmatkalle – Jussi Tukiaisen taidenäyttely Savonlinnan Riihisaaressa

Tornihotellin toteutus etenee Savonlinnassa 25.1.2018 10:20 | Tiedote

Primehotels Oy on valmistellut 16-kerroksisen Casino Tower tornihotelli-investoinnin toteuttamista Savonlinnaan. Hankkeen kokonaisrahoituspaketti on nyt valmistumassa, ja Savonlinnan kaupunki luo hankkeelle edellytyksiä tontin omistusjärjestelyllä. Investointihanke on noin 30 miljoonaa euroa ja hotellin suunniteltu valmistuminen on vuonna 2019.