Koululaiset saavat lisätilaa Kalajärven palvelutorilta

Kalajärven koulun alakoululaiset käyttävät Kalajärven palvelutorin tiloja uuden koulun rakennushankkeen aikana 1.2.2021 alkaen. Ruokailu järjestetään opetustila Ahdissa ja sisäliikuntatunnit Kalajärvi-salissa.

Kalajärven koululle valmistuu uudisrakennus kesällä 2023. Uuden koulun rakennushanke aloitetaan helmikuussa tekniikan siirtotöillä, minkä vuoksi yläkoulun tiloja ei voi enää käyttää. Kalajärven koulussa opiskelee oppilaita luokilla 1−9. Yläkoululaiset ovat opiskelleet syksystä alkaen Järvenperän koululla.

Rakennushankkeen takia myös alakoululaiset tarvitsevat uudet tilat etenkin liikuntatunneilleen ja ruokailulleen. Väistötilat löytyivät koulun läheltä, korona-ajan tyhjentämältä Palvelutorilta, jonka entistä lounaskeittiötä parhaillaan remontoidaan Espoo Catering Oy:n käyttöön. Espoo Cateringin keittiötoiminnot siirtyvät Kalajärven koululta palvelutorin keittiöön.

”Koronaepidemian aikana tilojemme käyttö on vähentynyt, koska harrastusryhmät on jouduttu jättämään tauolle. Koululaisten tulo Palvelutorille on siten ollut molempien hyöty: tyhjät tilat saavat eloa, ja koulu löysi tilat läheltä”, Palvelutorin toiminnasta vastaava palvelukoordinaattori Päivi Peltomaa toteaa.

Kalajärven koululaiset käyttävät Palvelutoria väistötilanaan koulun uudisrakennuksen valmistumiseen asti, arviolta kahdesta kolmeen vuotta.

Kunhan koronarajoituksista pystytään luopumaan, Palvelutorin Katiska- ja Apaja-huoneet sekä Kalajärvi-salin ilta-ajat tulevat jälleen kaikkien kuntalaisten varattaviksi Varaamo-palveluun.

Turvallisuus huomioitu monella tapaa

Helmikuun alusta alkaen Espoo Catering tarjoilee Palvelutorilla koululounaan päivittäin 240–300 oppilaalle. Palvelutorin keittiö palvelee toistaiseksi vain koululaisia.

Turvallisuus on huomioitu monella tapaa. Ruokailuun tuleville koululaisille on merkattu oma reitti ja naulakot. Ruokasalissa ruokailee kerrallaan kahden luokan oppilaat, turvavälejä noudattaen.

Palvelutorilta on kysytty, olisiko talon keittiötä mahdollista hyödyntää myös esimerkiksi eläkeläisten ruokailujen järjestämiseen. Ikävä kyllä sellaista ei pystytä järjestämään, koska keittiön koko kapasiteetti on nyt kouluruokailun käytössä.

”Sen sijaan Palvelutorilla sijaitseva pizzeria on aikeissa kehittää palvelujaan buffetruokailun suuntaan heti, kun koronatilanne helpottaa, ja huomioida myös eläkeläisten toiveita”, Peltomaa kertoo.