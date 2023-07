Koululaiset tarvitsevat puhelimia – nyt on oikea aika myydä ja ostaa käytettyä

Käytettyjen puhelimien markkinoilla on nyt myyjän markkinat, sillä käytettyjen puhelimien kysyntä kohoaa kouluvuoden alkaessa.

”Myymälöihimme astelee nyt paljon vanhempia, jotka ovat todenneet, että käytetyn puhelimen hankkiminen ensipuhelimeksi lapselle on järkevä valinta, sillä pienemmällä budjetilla saa ominaisuuksiltaan laadukkaan laitteen. Yleisestä taloustilanteesta johtuen odotamme, että käytettyjen laitteiden markkina kasvaa tänä vuonna edellisvuotta suuremmaksi”, Power Suomen toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo.



Jotta koulunsa aloittaville koululaisille olisi tarjolla sopivia puhelimia, tulisi vanhojen puhelimien kiertää ahkerammin.

Monesti tuliterän älypuhelimen oston jälkeen vanha puhelin jätetään kaapin perukoille varapuhelimeksi. Vanha malli näyttää nopeasti uuden rinnalla arvottomalta, vaikka moni nykyisistä varapuhelimista kelpaisi kuitenkin mainiosti koulunsa aloittavalle.

Muutaman vuoden takaisilla älypuhelinmalleilla on lisäksi yllättävä etu: lapsen käteen paremmin sopiva koko. Älypuhelinten näytöt ovat kasvaneet vuosi vuodelta, joten vanhemmat mallit voivat vastata pienen koululaisen tarpeisiin jopa nykymalleja paremmin.



Koulujen alku nostattaa joka vuosi myös kannettavien tietokoneiden myyntiä.

”Lukion, yliopiston ja ammattikorkeakoulujen alku siivittää kannettavien tietokoneiden kysyntää. Jos kotoa löytyy käytetty, mutta käyttökelpoinen kannettava, on nyt mainio aika tuoda se uudelleenmyytäväksi. Nyt voi olla varma, että se pääsee käyttöön hyvin nopeasti esimerkiksi opiskelijalle, jolla on laitteelle todellinen tarve. Vanhan tuotteen myymällä voi myös kohentaa omaa kesäloman huveista kevennyttä kukkaroaan”, Saviluoto vinkkaa.



Kun käytetyn elektroniikan myy siihen erikoistuneelle toimijalle, esimerkiksi Powerin RePOWER-palveluun, voi olla varma siitä, että myynti sujuu tietoturvallisesti ja laitteeseen ei jää käyttäjän tietoja. Palveluun kuuluu lakisääteinen tietoturvapuhdistusprosessi, jossa GDPR-lisensoitu ohjelma nollaa ja päällekirjoittaa älypuhelimen tai kannettavan tietokoneen tiedot.



Nyt on hyvä mahdollisuus saada sekä itselle että koulunsa aloittavalle hyvä mieli, kun laittaa laitteet kiertoon.

Mikä on RePOWER?