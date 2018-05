Koululaisten aamupäivätoiminta vakiinnutetaan

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että 1.–2.-luokkalaisten aamupäivätoiminta vakiinnutetaan lukuvuoden 2018–2019 alusta kaikkiin suomen- ja ruotsinkielisiin peruskouluihin.

Monipuolista toimintaa koulun tiloissa tai lähiympäristössä

Aamupäivätoiminnassa painottuvat vapaa leikki, pelaaminen, askartelu, lukeminen, rauhallinen yhdessäolo ja ulkoilu sekä kaverisuhteet. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua ja tiloina toimivat luontevasti koulujen sisätilat ja pihat. Toimintaa järjestetään lähtökohtaisesti lapsen koulussa tai sen välittömässä läheisyydessä kuten leikkipuistoissa.

Aamupäivätoiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen koulupäivän kokonaisuutta

Toiminta tukee omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista sekä vähentää lasten yksinoloa aamuisin ja lisää lasten turvallisuuden tunnetta. Toimintaan osallistuminen rakentaa kaverisuhteita ja myönteisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Aamupäivätoimintaan hakeutuminen on perheille vapaaehtoista ja siitä ei peritä asiakasmaksua. Toiminnassa ei tarjota aamupalaa, mutta lapsilla on mahdollisuus nauttia omia eväitä. Huoltajat ilmoittavat tarpeen osallistumiseen ja osallistumisen päättymisestä Wilma-järjestelmän kautta.



Toimintaa on kehitetty yhdessä

Aamutoiminnan kokeilu aloitettiin kouluissa syyslukukaudella 2017, jonka aikana toimintaan osallistui noin 2000 lasta. Huoltajia ja kouluhenkilökuntaa on osallistettu kokeilun aikana ja saatu palaute on huomioitu toiminnan kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa. Toimintaa seurataan ja kehitetään jatkossakin yhteistyössä. Nykyisellä laajuudella toiminnan arvioidut vuosikustannukset ovat 300 000 euroa. Helsingissä on 87 suomenkielistä ja 14 ruotsinkielistä peruskoulua, joissa kaikissa järjestetään aamupäivätoimintaa syksystä alkaen.



Lisätietoja



toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

puh. 09 310 86200, s-posti liisa.pohjolainen@hel.fi



iltapäivä- ja aamutoiminnan palveluvastaava

Leena Palve-Kaunisto

puh. 09 310 86809, s-posti leena.palve-kaunisto@hel.fi