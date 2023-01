Koululaisten iltapäivätoiminta käynnistyy useissa leikkipuistoissa laajan yhteistyön ansiosta

Pienten koululaisten iltapäivätoiminta pystytään turvaamaan myös kevätkaudella 2023, vaikka leikkipuistojen henkilöstöä siirtyy päiväkoteihin varhaiskasvatuksen vakavan henkilöstövajeen vuoksi. Iltapäivätoimintaa järjestävät kaupungin iltapäivätoiminnan palveluntuottajat eli järjestöt, yhdistykset, seurakunnat ja yksityiset yritykset. Lapset ovat päässeet ryhmiin, joissa on vuodenvaihteessa ollut vapaita paikkoja. Lisäksi seuraavissa leikkipuistoissa aloittaa tammi-helmikuun aikana perusopetuksen iltapäivätoiminnan ryhmä: Filpus, Hilleri, Intia, Munkki, Mäkitorppa, Nurkka, Sanna, Santahamina, Tuorinniemi, Ulvila ja Viiri.

Saapuvien hakemusten määrää ja paikkojen lisäämistä seurataan koko ajan. Tarvittaessa ryhmiä aloittaa suljetuissa leikkipuistoissa vielä enemmän. Palveluntuottajat tiedottavat lapsen iltapäivätoiminnan paikasta heti, kun se on varmistunut.

– Tammikuun 3. päivään mennessä olemme saaneet yhteensä 418 hakemusta perusopetuksen iltapäivätoimintaan. Näistä 247 on ekaluokkalaisia. Päätöksiä on tehty noin 300, ja mukana on sekä 1.- että 2.-luokkalaisia. Pyrimme tekemään tähän mennessä saapuneiden hakemusten päätökset tammikuun toisen viikon loppuun mennessä, kun saamme ajankohtaisen tiedon palveluntuottajilta henkilöstötilanteesta, kertoo palvelupäällikkö Leena Palve-Kaunisto ja kiittää kaikkia mukana olevia palveluntuottajia hyvästä yhteistyöstä tilanteen ratkaisemiseksi.

Helsingin kaupunki ilmoitti joulukuussa joutuvansa sulkemaan kevään 2023 ajaksi useita leikkipuistoja turvatakseen lakisääteisen varhaiskasvatuksen. Kaupunki pyysi kaikkia ilman avointa iltapäivätoimintaa jääneitä perheitä hakemaan paikkaa perusopetuslain mukaisesta iltapäivätoiminnasta. Kaupunki on tarjonnut leikkipuistoissa kahdenlaista iltapäivätoimintaa: lakisääteistä iltapäivätoimintaa, jonka järjestämiseen perusopetuslaki kaupungin velvoittaa, sekä lisäpalveluna avointa iltapäivätoimintaa, johon laki ei velvoita.

Mikäli 1.–2.-luokkalainen lapsenne on osallistunut leikkipuiston avoimeen iltapäivätoimintaan ja tarve iltapäivätoiminnalle on myös tulevalle keväälle, voitte jättää hakemuksen verkon kautta. Löydät kaupungin palvelukartasta lapsesi koulun lähellä toimivat iltapäivätoiminnan ryhmät. Jätä hakemus verkkolomakkeella. (Lomakkeessa olevasta hakuajasta ei tarvitse välittää.)

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on klo 16.00 päättyvässä toiminnassa on 100 euroa/kk ja klo 17.00 päättyvässä toiminnassa 120 euroa/kk. Asiakasmaksuihin voi tarvittaessa hakea maksuhuojennusta.

Helsingissä on yhä normaalisti avoinna 25 leikkipuistoa



Avoinna olevissa leikkipuistoissa järjestetään ohjattua toimintaa lapsiperheille aamupäivisin ja leikkipuisto Lorussa koko päivän jälleen 9. tammikuuta alkaen. Leikkipuistojen viikko-ohjelmat julkaistaan viikolla 2 ja löydät ne leikkipuistojen verkkosivuilta www.hel.fi/leikkipuistot. Myös leikkipuistojen ulkotilat ovat keväällä lasten, nuorten ja perheiden käytössä kaikkialla Helsingissä.

Myös koulujen kotisivuilla on tietoa vapaa-ajan kerho- ja harrastetoiminnasta

Maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa koulupäivän jälkeen, koulujen tiloissa tai lähiympäristössä. Harrastustoiminta käynnistyy jälleen 16. tammikuuta.

Lisätietoja antaa:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen perusopetuksen aluepäällikkö Ulla-Maija Vähäsarja

ulla-maija.vahasarja@hel.fi

p. 09 310 71764