Koululaisten kesäloman parhaat lukuvinkit – uusia teoksia mm. Tapani Baggelta ja Noora Kunnakselta

Koululaisten kauan odotettu kesäloma on pian täällä. Kokosimme parhaat kirjavinkit alakouluikäisille lukutoukille. Näissä toukokuussa ilmestyneissä teoksissa ratkotaan rikoksia, retkeillään, painitaan ja harrastetaan kung-futa.

Tapani Bagge: Elsan etsivätoimisto – Polkupyörävarkaat (Karisto)

Elsa on vahva, itsevarma ja huumorintajuinen tyttö - ja kaiken lisäksi mestaripainija. Eräänä päivänä Elsa avaa etsivätoimiston. Hänen ensimmäinen asiakkaansa on Elmeri, ujo ja hiljainen poika. Elmeriltä on varastettu polkupyörä. Pian Elsankin pyörä katoaa pihasta. Yhdessä Elsa ja Elmeri jäljittävät varkaita halki keväisen kaupungin ja kohtaavat monenlaista arvoitusta ja vaaraa ennen kuin tapaus ratkeaa. Vai ratkeaako se?

Tapani Baggen uusi, Petra Ollista innoituksensa saanut sarja on vauhdikasta luettavaa alakouluikäiseen makuun. Rempseä Elsa ja harkitsevainen Elmeri ratkovat kiperiä arvoituksia juuri sellaisella palolla kuin vain aloittelevat etsivät osaavat.

Ikäsuositus: 7+

Teddy Keen: Seikkailijan käsikirja (Nemo)

Uuden sukupolven sudenpentujen käsikirja on loisteliaasti kuvitettu teos. Se näyttää, kuinka leiriytyä talviolosuhteissa, rakentaa lautta tai maja, pyydystää kala ilman onkea sekä suunnistaa ilman karttaa ja kompassia.

Kirja on kunnianosoitus villille luonnolle ja seikkailumielelle. Se perustuu viidakosta löydettyihin tuntemattoman seikkailijan muistiinpanoihin.

Ikäsuositus: 6+

Noora Kunnas: Salmanterin Terttu ja huijareiden kuningas (Otava)

Mikko, Lilli, mahtimummo Terttu ja hänen puhuva kukkonsa saavat vastaansa varastelevan mestarihuijarin. Kaheli lastendekkarisarja jatkuu.

Kun Naakkalassa juhlitaan paikallisen lastenrunoilijan 140-vuotispäivää, kaikki kaupunkilaiset naamioituvat runokirjojen hahmoiksi. Juhlaväen joukossa liikuskelee myös huijari, joka on varkauksillaan piinannut museoita koko kevään ajan. Monta vauhdikasta tilannetta ja velmua sattumusta myöhemmin neuvokkaat Mikko ja Lilli auttavat poliisia nappaamaan huijarin – ja maan happamin kirjallisuuskriitikkokin saa ansionsa mukaan.

Kirjan runsaan mustavalkokuvituksen on tehnyt Teemu Juhani ja teossarjan ensimmäinen osa, Salmanterin Terttu ja minimerirosvot on Luku-Varkaus-palkintoehdokkaana.

Ikäsuositus: 8+

Jari Peltola: Anton ja kadonneet koirat (Otava)

Eläinjännäri sekä kissojen että koirien ystäville. Anton asuu Terveystassu-nimisessä hoitolassa, sillä hän on eläinlääkärin kissa. Isäntänsä työn kautta Anton tuntee kaikki Mäntylän lemmikit, ja kun koiria (joista Anton kissana ei nyt niin hirveästi perusta) alkaa kadota, on mysteeri kerrassaan pakko selvittää. Kun Anton kumppaneineen ryhtyy tutkimaan kylän outoja tapahtumia, he päätyvät synkän salaliiton jäljille.

Jännittävä ja hauska romaani on tarkka katsaus lemmikkien maailmaan ja elämään, jossa kissat ovat kissoja, koirat koiria ja ihmiset… niin, ihmiset osaavat olla hyviä mutta myös kauhean pahoja.

Ikäsuositus: 9+

Joonas Tolvanen: Jademiekan arvoitus (Otava)

Kung-fu-taidotkin ovat tarpeen, kun veljeskaksikko päätyy aikamatkalle muinaiseen Kiinaan. Runsaasti kuvitettu seikkailu lukemaan opetteleville.

Jaakko ja Elias pääsevät Kiinaan tapaamaan mummia, joka on työtehtävissä Pekingin suurimmassa museossa. Kun veljekset livahtavat Kielletyssä kaupungissa hetkeksi omille teilleen, tapahtuu hurjia: pojat humpsahtavat kallionhalkeamasta menneeseen aikaan.

Onko mummin antamalla ikivanhalla onnenkorulla osuutta tapahtumiin? Miten niihin liittyy Jaakon kintereillä kulkeva lohikäärmeen poikanen? Entä keisarin tytär ja jademiekka, joka tarun mukaan hehkuu kirkkaana vain oikean keisarin kädessä?

Ikäsuositus: 6+

Arvostelukappaleet, pdf-vedokset ja tekijöiden haastattelupyynnöt: Hannele Tavi hannele.tavi@otava.fi puh. 044 5312225.