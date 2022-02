Koululaisten mainostoimistossa pohdittiin mielenterveystaitojen tärkeyttä - lasten työ julkaistaan veloituksetta valtakunnallisesti

Lasten ääni haluttiin mukaan täysin poikkeukselliseen markkinointikampanjaan, jolla nostetaan esille koululaisten mielenterveystaitojen tärkeyttä. ”Mitä aiemmin lapset saavat mahdollisuuden harjoitella ja oppia mielenterveystaitoja, sitä paremmin he pärjäävät elämän mukanaan tuomissa haasteissa”, toteaa lasten ja nuorten mielenterveystyön johtaja Marjo Hannukkala MIELI Ry:stä.



Mainostoimistoa leikkiessään lapset pohtivat muun muassa kiusaamisen kitkemisen ja yksinäisyyden kokemuksien lisäksi myös yhdessä olemisen iloa ja rakastumisen riemua.

KOITOS mainostöiden piirtämisen avuksi oppilaat saivat ohjeita ja kysymyksiä, joihin mainonnan tulisi vastata. Oppilaita pyydettiin myös kuvaamaan, miltä esimerkiksi yksinäisyys tuntuu.



”Tyhjyyttä, puristavaa tunnetta rinnassa, yksinäisiä syntymäpäiviä, ahdistaa, masentaa ja itkettää. Olo on ulkopuolinen, turvaton, mitätön, arvoton”, yksi neljäsluokkalaisista kuvailee. Toinen koululainen kuvaa rakkauden tunnetta ja antaa ohjeen: ”Kun näet ihastuksen, niin tunnetko, kuinka vatsasi kipristelee ja haluat olla hänen lähellään. Suosittelemme, että tilanteessa, jossa olette kahdestaan, kerro tunteistasi”.



Idea lasten mainostoimistosta syntyi markkinointiammattilaisilta, jotka voittivat KOITOS-suunnittelukilpailun



Syksyllä 2021 markkinointialan ammattilaiset kilpailivat MarkkinointiKollektiivin ja Kärkimedian järjestämässä KOITOS-suunnittelukilpailussa. Kilpailun yhtenä tavoitteena on mahdollistaa hyvän tekeminen markkinointialan ammattilaisille. Kisatyönä työstettiin MIELI ry:lle lasten mielenterveyttä edistävä markkinointikonsepti. Kisaan otti osaa joukkueina yhteensä parikymmentä markkinoinnin alan ammattilaista, ja sen voitti joukkue, jossa kilpailivat Reetta Nisula (ABB), Oona Torniainen (Kärkimedia), Riku Jussila (TBWA\Helsinki) ja Ale Lauraéus (Studio Lauraéus). Voittajajoukkueen ajatus oli ottaa lapset lopullisen työn toteutukseen mukaan.



“MIELI ry:lle oli suuri kunnia päästä KOITOS-kilpailun asiakkaaksi. Oli upeaa seurata kisatöiden syntyä ja löytyneitä ratkaisuja. Voittajatyössä arvostamme erityisesti sitä, miten lapsi oli nostettu keskiöön aktiivisena toimijana,” kertoo Hannukkala.



Koululaisten mainostoimistot löytyivät mukaan kouluista, joissa opetetaan mielenterveystaitoja



Useiden tutkimusten mukaan säännöllinen mielenterveystaitojen harjoittelu tuottaa myös kouluihin lisää hyvinvointia. Kiusaaminen eri muodoissaan vähenee ja koulujen työrauha paranee. Ei ole sattumaa, että juuri vantaalaisia koululaisia oli mukana tekemässä mielenterveysaiheisia töitä MIELI ry:lle.



”Vantaan koulut olivat aikoinaan myös ensimmäisiä, joissa opettajien kanssa aloitettiin yhteistyössä kehittämään mielenterveystaitojen tuomista kouluihin. Tänä vuonna MIELI ry:n lasten ja nuorten työ täyttääkin 20 vuotta”, kertoo Hannukkala.



”Paljon on tapahtunut näiden vuosien aikana. Aluksi puhuttiin korostetusti mielen hyvinvoinnista, koska mielenterveys-sana yhdistettiin vielä niin vahvasti ongelmiin ja häiriöihin. Tänä päivänä ymmärretään jo hyvin, mikä myönteinen merkitys mielenterveydellä ja siihen liittyvillä mielenterveystaitojen oppimisella on kaikille lapsille niin kuin meille aikuisillekin”, Hannukkala kertoo.



Lapset oppivat parhaiten toisiltaan turvallisen aikuisen seurassa. Ryhmässä toimiminen antaa päivittäisessä kouluarjessa mitä parhaimpia mahdollisuuksia mielenterveystaitojen, kuten tunne- ja kaveritaitojen, oppimiseen ja harjoitteluun. Koko ajan koulutetaan uusia opettajia ja uusi sukupolvi aloittaa koulunkäynnin. Työ jatkuu, ja osana sitä Kärkimedia julkaisee veloituksetta ystävänpäivänä (14.2.2022) valtakunnallisesti lasten mainostoimiston ja markkinoinnin ammattilaisten yhteistyönä syntyneen KOITOS kampanjan. Julkaisut tullaan näkemään esimerkiksi Suomen suurimmissa sanomalehdissä Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa. Kaikki työt tulevat esille myös näyttelyyn, joka aukeaa 14.2.





Lisätietoa:

MIELI ry:n viestintä Jutta Kajander: jutta.kajander@mieli.fi tai +358 40 801 4429

Kärkimedia brändijohtaja Kati Mélart: kati.melart@karkimedia.fi tai +35850 341 3092

MarkkinointiKollektiivin tuottaja Sanna-Kaisa Koivisto: sanna-kaisa@mkollektiivi.fi tai 044 3656084





Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kouluissa

• vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

• tukee kunnissa tehtävää terveyden edistämistyötä

• ehkäisee yksinäisyyttä, koulukiusaamista ja syrjäytymistä

• vähentää korjaavien mielenterveyspalvelujen tarvetta ja niistä syntyviä kustannuksia

Vuonna 2022 MIELI ry:n työ tavoittaa noin 10 000 lasten ja nuorten parissa työskentelevää ja näiden kautta yli 100 000 lasta ja nuorta.