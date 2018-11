Kouluruokapäivä on koko koulun yhteinen, osallistava teemapäivä

Tiedote 28.11.2018. Kouluruokapäivä on joka koulun oma tapahtumakonsepti maksuttomine aineistoineen, jossa tuodaan käsitykset kouluruoasta tälle vuosituhannelle yhdessä tekemällä, maistamalla, ideoimalla ja oivaltamalla. Teemapäivä on tarkoitettu kaikille - oppilaille, opettajille, keittiöhenkilökunnalle ja vanhemmille. Tavoitteena on tutustua niin kouluruokailun historiaan kuin tulevaisuuteen, tarinoihin ja tekijöihin, laajentaa näkökulmia, tarjota mahdollisuuksia vaikuttaa ja juhlistaa suomalaisia saavutuksia yhdessä luoden ruokailoa.

Kouluruokapäivä on joka koulun oma tapahtumakonsepti maksuttomine aineistoineen, jossa tuodaan käsitykset kouluruoasta tälle vuosituhannelle yhdessä tekemällä, maistamalla, ideoimalla ja oivaltamalla. Kuvaaja: Jussi Ulkuniemi/ELO-säätiö.

Kouluruokailun juhlavuoden logo. Kuvaaja: Jussi Ulkuniemi.

