Koulussa edistetään yhteisöllisyyttä aiempaa enemmän

TALIS 2018 – suuri opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus. Suomen kouluissa on hyvä yhteisöllinen ilmapiiri ja opettajan ammattia arvostetaan edelleen yhteiskunnassa. Opettajien tyytyväisyys työympäristöönsä on kuitenkin vähenemässä. Työstä ei enää nautita niin paljon kuin ennen. Yhtenä syynä tähän on lisääntynyt stressi.

Kuva: Martti Minkkinen

Tällaisia havaintoja tehtiin OECD:n TALIS-tutkimuksessa. Sen tulokset antavat käsityksen opettajien ja rehtoreiden työoloista ja siitä, miten he kokevat oman koulunsa oppimisympäristön. Suomessa tutkimukseen osallistui noin 2 800 yläkoulun opettajaa ja 150 rehtoria. Mukana oli kaikkiaan 48 maata, 155 000 opettajaa ja 8 900 rehtoria. Tiedot kerättiin keväällä 2018. Kukin osallistujamaa voi käyttää tuloksia oman koulutuspolitiikkansa kehittämisen tukena. – Tutkimus antaa päätöksentekijöille, opettajille ja rehtoreille laajasti kansainvälistä vertailutietoa koulusta toimintaympäristönä ja mahdollisuuden kehittää opetustyötä, koulutuksen arviointia ja koulutuspolitiikkaa, projektipäällikkö Matti Taajamo kertoo. Hän työskentelee Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa ja vastaa siellä tutkimuksen Suomen osuudesta.

Opettajat ja rehtorit tutkimuksen kohteina Tutkimusaineisto kerättiin opettajille ja rehtoreille suunnatuilla kyselyillä, jotka laadittiin yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimus toteutettiin verkko- ja paperikyselyinä keväällä 2018. – Tutkimukseen vastaajat valittiin satunnaisotannalla. Jokaisesta maasta tuli mukaan noin 150–200 koulua ja kustakin koulusta 20–30 opettajaa ja rehtori. Suomessa opettajien vastausaste oli korkea, 94 prosenttia, kertoo apulaisprojektipäällikkö Eija Puhakka Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Kouluissa korostetaan yhteisöllisyyttä yhä enemmän Yhteisöllisyyttä korostetaan kouluissa aiempaa enemmän. Yhdessä opettaminen tiimityönä samalla oppitunnilla ja osallistuminen ammatilliseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen on lisääntynyt opettajilla viimeisen viiden vuoden aikana. Opettajat luottavat toisiinsa, ja koulu kannustaa henkilökuntaansa oma-aloitteisuuteen. Koulun kulttuuriin kuuluu vastuun jakaminen. Myös oppilaille ja vanhemmille tarjotaan enemmän tilaisuuksia osallistua aktiivisesti koulun päätöksentekoon.

Opettajien tyytyväisyys ammattiinsa vähentymässä Opettajien tyytyväisyys työympäristöönsä ja ammattiinsa on hienoisesti vähentynyt. Työtyytyväisyys oli laskenut kolme prosenttiyksikköä viimeisen viiden vuoden aikana. Omaa koulua ei enää suositeltaisi niin usein hyvänä työpaikkana kuin aikaisemmin. Lisäksi niiden opettajien osuus, jotka valitsisivat opettajan ammatin uudelleen, jos he voisivat päättää urastaan uudelleen, on laskenut.

Stressi lisääntyy opettajilla ja rehtoreilla Paljon stressiä opettajille aiheuttavat kouluun ja opettajiin kohdistuvien muutosten tahdissa pysyminen, liian suuri hallinnollisten tehtävien määrä ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden huomioon ottaminen. Eniten Suomessa stressiä kokevat nuoret alle 30-vuotiaat naisopettajat. Rehtoreille eniten stressiä aiheuttaa hallinnollisten tehtävien lisääntyminen.

Uusien opettajien mentorointia syytä lisätä Alle 30-vuotiaat opettajat saavat vähiten palautetta työstään. Siksi uusien opettajien mentorointia on lisättävä. Vaikka opettajat ja rehtorit pitävät uusien opettajien mentorointia tärkeänä, vain joka viidennessä koulussa heille tarjotaan mentoritoimintaa. Suomessa kahdessa kolmesta koulusta ei järjestetä mentorointiohjelmaa lainkaan. Suomalaisopettajista viisi prosenttia toimii mentorina uudelle opettajalle ja neljällä prosentilla opettajista on häntä tukeva mentori.

Tutkimuksella laaja tuki TALIS 2018 -tutkimus on OECD:n johtama hanke, jota koordinoi kansainvälinen oppimistulosten arviointijärjestö IEA (International Association for the Evaluation Achievement). Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusta tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, Opetushallitus OPH, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Kuntaliitto, Helsingin yliopisto ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.

TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey 2018) Raportti tutkimustuloksista julkaistaan Opetushallituksen ja TALIS-tutkimuksen verkkosivuilla 5.10.2020 klo 12.00 https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetuksen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018-osa-2 https://ktl.jyu.fi/talis



