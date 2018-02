Koulut ja päiväkodit kuntoon on kunnossapidon vuosiohjelman keskeisin tavoite

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2018. Vuosiohjelmassa panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja vastataan Koulut kuntoon ‑tavoitteeseen.

Elinkaarta jatkavien investointien määräraha on suunnattu pääosin koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksiin sekä teknistä elinkaarta pidentäviin korjauksiin.

Tilapalveluiden hallinnassa on noin 1 500 rakennusta, joiden tekninen arvo ulkoisen arvioinnin mukaan on 1,48 mrd. euroa. Tilapalveluiden toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2018 varattu:

Kaupungin toimitilojen vuosikorjauksiin 14,40 milj. euroa, josta 3,40 milj. euroa on kohdistettu yleiskuluun (palkat, työvälineet, koulutus), joten varsinaisiin vuosikorjaustöihin on käytettävissä 11,00 milj. euroa (14,40 milj. euroa v. 2017).

Pieniin perusparannuksiin on varattu 9,00 milj. euroa (9,00 milj. euroa v. 2017). Vuosikorjaus- ja perusparannustyöksi katsotaan työ, jonka kustannus jää alle 0,60 milj. euroa.

Elinkaarta jatkavat korjaukset rahoitetaan ensisijaisesti investointiohjelman sisällä myönnetyllä 15,00 milj. euron määrärahalla (6,70 milj. euroa v. 2017 ja lisäksi 3,03 milj. euroa investointiohjelman käyttämättä jäävän määrärahan siirrosta muodostunutta lisämäärärahaa).

Näiden lisäksi Tilapalvelut peruskorjaa rakennuksia ja parantaa palveluverkkoa kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman kautta.

Jaosto merkitsi tiedoksi asunto-ohjelman 2018 - 2021 valmistelutilanteen ja selostuksen asunto-ohjelman 2014 - 2016 seurannasta. Jaosto totesi, että jatkovalmistelussa huomioidaan, että eri henkilöstöryhmien tarpeisiin kaavoitetaan riittävästi monipuolista asuntotuotantoa työpaikkakeskittymien välittömään läheisyyteen.

Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista:

Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 5.2.2018 (esitysmateriaali liitteenä)

Meritorin koulun peruskorjauksen hankeselvitys siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Lukioiden ja koulujen tilankäyttösuunnitelma 2018-2027. Jaosto sai selvityksen valmistelutilanteesta. Tila- ja asuntojaosto kehotti Tilapalveluita valmistelemaan viipymättä Tilankäyttösuunnitelmaa 2018-2027 koskevan päätöksenteon pohjaksi: Nyt esitettyä tarkemman alueittain yksilöidyn arvion tilankäyttösuunnitelmasta suhteessa koulujen peruskorjaus- ja laajennustarpeisiin sekä lapsimäärän kasvuun eri alueilla. Vaihtoehdot Jousenkaaren ja Aarnivalkean tyhjillään olevien koulurakennusten ratkaisuiksi siten, että museoviranomaisten rooli päätöksenteossa sekä etenemisprosessi aikatauluineen kuvataan selkeästi. Tapiolassa tilanne on jo pidempään ollut poikkeuksellinen, kun alueen kaksi alakoulua seisovat tyhjillään.Asian käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa 5.2.2018, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 14.2.2018 ja tila- ja asuntojaostossa 5.3.2018.

Espoon keskuksen väistötilasuunnitelma. Tila- ja asuntojaosto toteaa, että Tietotie 6 toimistotilojen vuokrauspäätös ei liity mahdollisiin koulutilojen vuokraamiseen, vaan siitä päätetään erikseen osana kouluverkkopäätöstä. Jaostolle raportoidaan virastoväistösuunnitelmasta, sen perusteista, tavoitteista ja etenemisestä seuraavassa kokouksessa. Aiempi tiedote asiasta: Espoon keskuksen kehittäminen käyntiin.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaan.