”Koulutuksella nuori töihin – totta vai turha toive?” kysytään Humakin ja OsaajaKS-palveluketjun paneelissa SuomiAreenalla

Paneeli pureutuu nuorten työllistymiseen ja koulutukseen

Kannattaako koulutus? Mitä Suomessa pitäisi tehdä, jotta nuoret työllistyvät? Kesken jääneet opinnot tai koulutuksen puute ovat monen nuoren työllistymisen esteenä. Toisaalta moni on voinut suorittaa jo useita tutkintoja, mutta sen ensimmäisenkään työpaikan ovi ei vain tahdo aueta. Missä mättää ja mitä Suomessa pitäisi tehdä toisin, jotta jokaiselle nuorelle löytyisi paikka työelämässä? Näitä kysymyksiä haastamme panelistit pohtimaan.



Puuvillan kauppakeskuksen lavalle nousevat:

kansanedustaja (vihr.) Bella Forsgrén ,

, Kokemäen kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Tiia Laine ,

, Jyväskylän yliopiston kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen ,

, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija ja artisti Juho Kurjonen (Purso) sekä

sekä vaiheikkaan koulu- ja urapolun kulkenut yrittäjä, puhuja ja seikkailija, ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson.

Tilaisuuden juontaa nuori yrittäjä ja artisti Fanny Saarelainen (Fannzu), joka myös esiintyy keskustelun alussa.

— Osallistuminen SuomiAreenalle erityisesti Euroopan nuorten vuonna on Humakille tärkeää yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Nuoriin pandemia on iskenyt erityisen rajusti ja tulevaisuus ja työelämä näyttäytyy monelle yhä epävarmempana. Siksi halusimme nostaa nimenomaan tämän teeman keskusteluun, Humakin lehtori Eeva Mäntylä toteaa.

Tuore TAT:n Nuorten tulevaisuusraportti kertoo huolestuttavaa viestiä erityisesti nuorista, joiden kokemus omista tiedoista ja taidoista työelämässä menestymiseen on heikko. Ainoastaan 1 % näistä nuorista odottaa innolla työelämään siirtymistä.

— Sillä, millaisiksi nuori kokee omat taitonsa ja voimavaransa on valtavan suuri merkitys. Koulutus on tärkeää, mutta nuorille on hyvä korostaa, että työelämään ei tarvitse siirtyä valmiina osaajana. Käytännön työssä opitaan suuri osa tarvittavista taidoista, Mäntylä sanoo.

Toisena järjestäjänä keskustelussa on Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilua tukeva OsaajaKS-palveluketju, joka rakentaa hankkeena uudenlaista toimintatapaa alueen työnhakijoiden, oppilaitosten, kuntakokeilun omavalmentajien ja työnantajien välille. Nuoret ovat yksi kuntakokeilun suurimmista asiakasryhmistä ja koulutuksen kysymykset ovat useimpien nuorten kohdalla jollain tavalla ratkottavana.

— Kaikkien meidän nuorten kanssa työskentelevien tehtävänä on rohkaista, innostaa ja luoda toivoa sekä tulevaisuudennäkymää nuorille. Viesti siitä, että omaa osaamista kannattaa kehittää ja sen avulla voi todella edetä kohti omia tavoitteita työelämässä on tärkeä, hankkeen projektipäällikkö Maarit Viljakainen Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta sanoo.

Seuraa tilaisuutta Porissa tai verkossa

Humakin ja OsaajaKS-palveluketjun keskustelu pidetään Puuvillan kauppakeskuksessa 14.7. klo 16.00-16.45. SuomiAreenan tapahtumat ovat kävijöille maksuttomia. Keskustelutilaisuudet striimataan verkkoon.

Mikä on SuomiAreena?

SuomiAreena on Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, joka järjestetään Porissa heinäkuun toisella viikolla. Tapahtuman järjestävät yhdessä MTV ja Porin kaupunki. Festivaaliviikon ohjelman sisällön rakentamiseen osallistuu yli 220 erilaista organisaatiota ja toimijaa, jotka tuottavat lavakeskustelut tapahtumaviikon ohjelmaan.