Koulutuksen rahoitus -seminaari pe 10.9.

Pysyykö Suomi koulutuksen huippumaana koronan jälkeen? Mitä se edellyttää koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoitukselta?

OAJ järjestää Koulutuksen rahoitus -seminaarin perjantaina 10.9. klo 10–15 Akavatalossa, os. Kellosilta 7, Helsinki. Suoraa Youtube-lähetystä voi seurata oajry:n kanavilta.

Koulutuksen roolia ja rahoitusnäkymiä puivat mm. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Sanna Lehtonen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Mika Maliranta ja kuntaministeri Sirpa Paatero.

Toimittajilla ja kuvaajilla on rajoitetusti mahdollisuus seurata seminaaria paikan päällä. Jos haluat saapua Akavataloon, ilmoittaudu OAJ:n erityisasiantuntijalle Risto-Matti Alangolle, puh. 044 360 2636. Toimittajat voivat myös lähettää kysymyksiään joko tekstiviestillä tai sähköpostilla risto-matti.alanko@oaj.fi

Koulutuksen rahoitus -seminaari:

Miten pidämme Suomen koulutuksen huippumaana koronan jälkeen?

Ohjelma:

Klo 10 Seminaarin avaus

Koulutuksen rahoitus on kääntynyt leikkausten jälkeen hitaasti kasvuun. Koulutuspoliittisen selonteon yhteydessä on todettu, että olemme jäämässä jälkeen kilpailijamaista. Mikä on tilannekuva tällä hetkellä OAJ:n näkökulmasta?

Puheenjohtaja Olli Luukkainen, OAJ

Klo 10:15 Koulutuksen rahoituksen rakenne ja tulevaisuus? (OKM)

Kuka päättää koulutuksen rahoituksesta Suomessa ja miten koulutus saa rahansa nyt ja tulevaisuudessa?

Erityisasiantuntija Sanna Lehtonen, OKM

Klo 11:00 Suomi nousuun koulutuksella koronan jälkeisessä maailmassa

Kulunutta hallituskautta ovat hallinneet korona, sote ja ilmastonmuutos. Mitä ratkaisuja hallituksen tulisi vielä tehdä ja millainen on perintö seuraavalle hallitukselle? Mikä on kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rooli Suomen tulevaisuuden kannalta?

Johtaja Mika Maliranta, Palkansaajien tutkimuslaitos

Keskustelua

klo 12:00 lounas

klo 13:00 Kuka koulutusta järjestää jatkossa? Miten kunta järjestää kasvatus ja koulutuspalvelunsa SOTE-uudistuksen jälkeen?

Kuntien rooli koulutuksen järjestäjänä on merkittävä. Kuinka koulutukseen voidaan panostaa kunnissa ja mitä kunnissa tulisi koulutuksen kehittämiseksi tehdä.

Kansanedustaja Markus Lohi

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen Vantaa

Johtaja Terhi Päivärinta, Kuntaliitto

Opetustoimen johtaja Mari Routti, Lappeenranta

klo 14:15 Kuntaministeri Sirpa Paateron puheenvuoro

Miten kuntien rahoitusta kehitetään ja miltä kuntien talous sekä koulutuksen rahoitus näyttää tulevaisuudessa?

klo 14:45 Päätössanat