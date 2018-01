Koulutulokkaiden materiaalit tulossa koteihin tällä viikolla

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala postittaa tammikuun alussa tuleville ekaluokkalaisille Tervetuloa kouluun -oppaan, jossa on tietoa koulun aloittamisesta ja iltapäivätoiminnasta. Valitettavasti tulevan syksyn koulutulokkaiden kirjekuorien materiaalien tuottaminen ja postittaminen on viivästynyt.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala postittaa tammikuun alussa tuleville ekaluokkalaisille Tervetuloa kouluun -oppaan, jossa on tietoa koulun aloittamisesta ja iltapäivätoiminnasta. Samassa kirjeessä on oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen lähikoulu ja wilmatunnukset sekä ekaluokkalaisen kielten opiskelun uudistamista käsittelevä saate. Valitettavasti tulevan syksyn koulutulokkaiden kirjekuorien materiaalien tuottaminen ja postittaminen on viivästynyt. Kirjekuoret lähtevät jakoon postin kautta alkuviikosta ja niiden pitäisi olla toimitettuina koteihin viimeistään perjantaina 12.1.2018. Pahoittelemme viivästystä.



Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai käymällä koululla

Omaan lähikouluun on sähköistä ilmoittautumista jatkettu materiaalin viivästymisen vuoksi. Lähikouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 29.1.2018 asti osoitteessa wilma.edu.hel.fi. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla keskiviikkona 24.1.2018 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00.



Tietyissä tapauksissa ilmoittautua voi vain koululla

Jos esimerkiksi lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa, kaksikieliseen opetukseen (englanti, espanja, venäjä, viro, kiina), ruotsin kielikylpyluokalle tai Porolahden musiikkiluokalle, kouluun ilmoittaudutaan siinä koulussa, johon lapsi pyrkii. Koululla pitää ilmoittautua myös, jos haluaa vaihtaa oppivelvollisuusilmoitukseen merkityn lapsen ruotsinkielisen lähikoulun suomenkieliseen tai päinvastoin. Koulun aloittamiseen liittyvää tietoa löytyy www.edu.hel.fi/tervetuloakouluun -sivuilta.



Kielivalinnan mahdollinen vaikutus kouluun

Ensimmäiseltä luokalta alkavan A1-kielen valinta tehdään ilmoittautumisen yhteydessä joko sähköisesti tai käymällä koululla. Jos oppilas haluaa valita muun kielen, kuin mitä omassa lähikoulussa tarjotaan, niin tämä on mahdollista, edellyttäen kuitenkin, että valitussa koulussa on tilaa. Koulun osoittamisessa voidaan ottaa huomioon matkan pituus ja turvallisuus.



Lisätietoja

Lähikoulutiedustelujen osalta voi olla yhteydessä ao. numeroihin

• puh. 09 310 86400 (suomenkieliset koulut)

• puh. 09 310 86224 (ruotsinkieliset koulut)



Lisätietoja koulutulokkaiden vanhemmille osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa



Ohessa on linkki oppaan verkkoversioon (PDF) https://www.hel.fi/static/opev/ekaluokkalaistenopas.pdf