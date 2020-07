Koulutuskuntayhtymä Ekami jatkaa yhteistyötä SOL Palveluiden kanssa

SOL ja Ekami ovat uusineet siivouspalvelusopimuksen uudelle kolmivuotiskaudelle. 28.4.2020 solmittu sopimus on jatkoa vuonna 2015 alkaneelle yhteistyölle. Sopimus käsittää Ekamin Kotkan ja Haminan kampusten siivouksen.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston toimitila- ja hankintapäällikkö Harri Laine on tyytyväinen yhteistyön jatkumisesta SOLin kanssa.

– Meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä SOLin kanssa ja on hienoa hyödyntää jo hyväksi koettuja toimintamalleja. Koulumme tilojen käyttö muuttuu koko ajan ja se vaatii puhtaanapidoltakin joustavuutta. SOL on onnistunut sopeuttamaan toimintojaan ja muutokset ovat olleet mahdollisia lyhyelläkin varoitusajalla.

Sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta on kaiken toiminnan edellytys.

– Paikallisen palveluvastaavan ja palveluesimiehen rooli ovat avainasemassa palvelun sujuvuuden takaamiseksi. Ihmisethän tätä tekevät ja molempien tahojen tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää. Odotan mielenkiinnolla, miten asiat kehittyvät vieläkin laadukkaammiksi tulevaisuudessa, Laine kertoo.

– Ekamissa ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista, ja yhteistyössä SOL on tarjonnut puhtaanapidon opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan työtehtäviin ja työelämään, Laine kertoo tyytyväisenä.