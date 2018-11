Koulutuspalkinto Mika Hietaselle ja kehittämispalkinto Matti Rae`elle

Tampereen Rosendahlissa käynnissä olevilla Sähköurakoitsijapäivillä julkistettiin Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö SKT:n valitsemat koulutus- ja kehittämispalkintojen saajat. Säätiön STEK:n rahastosta palkinnot jakoi toimitusjohtaja Timo Kekkonen. Kumpikin rahapalkinto on suuruudeltaan 3 000 euroa.

Koulutuspalkinto

Sähköalan mittausten ja mittalaitteiden syväasiantuntija Mika Hietanen

Mika Hietanen toimii Fluke Finland Oy:n palveluksessa myyntipäällikkönä. Varsinaisen palkkatyönsä lisäksi Hietanen on useiden vuosien ajan tarjonnut laaja-alaista asiantuntemustaan mm. sähköalan mittauksiin ja mittalaitteisiin liittyvissä asioissa monissa projekteissa ja tapahtumissa. Hän on erittäin pidetty luennoitsija ja aina valmis uusiin yhteistyöhankkeisiin.

Sähkölaitteiston lämpökuvauksiin liittyvissä koulutuksissa Mika Hietanen on tehnyt merkittävää työtä mm. SETI Oy:n lämpökuvauslautakunnan jäsenenä, asiantuntijana sähkölaitteiston lämpökuvaajan sertifioinnin työryhmässä ja yhtenä aiheen ST-kortin ja kirjan kirjoittajana.

Sähköinfon sähkölaitteiston lämpökuvaajan kurssin luennoitsijana Hietanen on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Lämpökuvauksen alalta Hietasella on Englannissa suoritetut ASNT Level I ja NDT testauksen PCN IRT Category 1 (British Institute of NDT) Rakennuksen lämpökuvaussertifikaatti sekä SETI:n myöntämä LK2 Sähkölaitteiston lämpökuvaajan sertifikaatti.

Mika Hietanen kouluttaa vuosittain mm:

- Sähkölaatuanalysaattorin koko päivän koulutuksia noin 10 kurssia

- Lämpökuvaus- ja sähkönlaatuseminaareja Suomessa ja Baltiassa 6-8 kurssia

- Lämpökamerakoulutuksia, kokopäiväisiä yleisiä sekä yrityskohtaisia 20-25 kurssia

- Lyhyitä lämpökuvausseminaareja / -koulutuksia, 10-15 koulutusta

- Yrityskohtaisia mittalaitekoulutuksia teollisuudessa

- Erilaisia muita seminaareja / tietoiskuja sekä runsaasti asiakaskäyntejä mittalaitteiden tiimoilta

Kehittämispalkinto

Sähköistysalan aktiivinen edistäjä ja visonääri Matti Rae

Sähkölaitostekniikan ja energiatalouden DI Matti Rae on toiminut uransa aikana mm. rakennusten sähkösuunnittelijana ja sähkötarviketeollisuudessa useissa tuotekehitys-, tuotehallinta- sekä yrityksen johtamisen ja strategisen kehittämisen tehtävissä.

Matti Rae on ollut mukana Ensto Oy:ssä sähköautojen latausliiketoiminnassa vuodesta 2009. Nykyisin hänen tehtävänsä Enstossa liittyy liiketoimintaympäristön regulatoristen muutosten seurantaan.

Matti Rae on jo 14 vuoden ajan merkittävästi edistänyt sähköalan ja sen toimintaympäristön kehitystä useissa eri luottamustehtävissä:

- Sähkö-ja elektroniikkaromun kierrätyksestä vastaavan tuottajayhteisön, SELT ry:n (= sähkö-ja elektroniikkalaitteiden tuottajat) hallituksen puheenjohtaja 2004 -2008

Kyseisenä aikana luotiin perusta nykyisin hyvin toimivalle sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystoiminnalle.

- SESKO ry:n hallituksen jäsen vuosina 2012-2016

- Sähköautot ja latausjärjestelmät -standardointikomitean puheenjohtaja kesäkuusta 2009 alkaen

- Teknologiateollisuuden sähköinen liikenne -toimialaryhmän hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013:

Sähköisen liikenteen -toimialaryhmä ja Matti Rae sen puheenjohtajana on edistänyt sähköisen liikenteen toimintaympäristön kehitystä osana Suomen energia- ja ilmastostrategiaa.

- Sähköistysalan vaikuttamis- ja edunvalvontatyöryhmän puheenjohtaja työryhmän perustamisesta eli vuodesta 2014 lukien

Työryhmä kokoaa yhteen sähköistysalan eri järjestöt ja yritykset välittäen tietoa ja koordinoiden alaan liittyvää vaikuttamista ja viestintää.

Matti Rae edustaa suomalaista sähköteknistä teollisuutta ja alan intressejä lukuisissa työpajoissa ja tapaamisissa, viestien alan näkemyksiä yhteiskunnallisille päätöksentekijöille ja vaikuttajille. Matti on myös suosittu luennoitsija alan seminaareissa. Matilla oli vaikutuksensa vuonna 2012 julkistetun Hyvinvointia sähköllä - Visio 2030 teemoitukseen ja rakenteeseen. Visio on sittemmin kehittynyt sähköalan järjestöjen ja yritysten yhteiseksi näkemykseksi ja hankkeeksi.

Matilla on sähköpätevyys 1 ja hän on myös rekisteröitynyt urakoitsijaksi säilyttäen näin itse tuntuman konkreettisiin asennustöihin.