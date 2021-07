Koulutussopimus suositumpi kuin oppisopimus - molempia voisi käyttää vielä enemmän

Kolme neljästä yrityksestä pitää lukutaitoa erittäin tärkeänä 30.6.2021 07:39:39 EEST | Tiedote

Yrittäjistä 76 prosenttia pitää lukutaitoa erittäin tärkeänä ja 19 tärkeänä yrityksissään. Neljä prosenttia arvioi, ettei se ole kovin tärkeä, Yrittäjägallup kertoo. - Lukutaitoon pitää panostaa. Se on työelämän perusosaamista, joka ehkäisee syrjäytymistä. On tärkeä kuitenkin noteerata, että on myös työtehtäviä, joissa lukutaidon merkitys on vähäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi.