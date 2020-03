Koulutyön ei tarvitse keskeytyä koronaviruksen vuoksi – uusi online-lähiopetuksen malli mahdollistaisi opetuksen ja yhteisöllisyyden myös kotiin jääneille

Tutorhouse on vuonna 2010 toimintansa aloittanut suomalainen yritys, jonka taustalla on opetusalan ammattilaisia. Tutorhouse tarjoaa koululaisille ja lukiolaisille lisäopetusta eri oppiaineista koulupäivän jälkeen. Syksyllä 2017 Tutorhouse käynnisti lukioille suunnatun Digiluokka-opetuspalvelun. Tutorhousella on yhteensä noin 100 opettajaa. Kaikki Tutorhousen opettajat ovat päteviä, ja suurin osa heistä työskentelee päivisin peruskoulussa tai lukiossa.

Tutorhouse on Suomen johtavan oppimateriaalikustantamon Sanoma Pro Oy:n tytäryhtiö. Tutorhousen lisäopetuspalvelut ja Digiluokka ovat osa Sanoma Pron oppimistarjoamaa.