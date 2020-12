Kouluun ilmoittautuminen alkaa 11.1.2021

Variskan koululla ja Vamialla koronatartunnat -kaikki yläkoulut ja Vamian Sampo-kampus siirtyvät etäopetukseen 14.12. lähtien 13.12.2020 19:36:16 EET | Tiedote

Variskan koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta ja mahdollisia altistuneita on koulussa yli 60. Kaikkien Variskan koulun oppilaiden ja koko opetushenkilökunnan toivotaan noudattavan omaehtoista karanteenia. Vamialla on todettu koronatartunta valmentavan koulutuksen aikuisten ryhmässä, altistuneita on 20 henkilöä ja myös nuorten ryhmä on asetettu karanteeniin. Kaikki yläkoulut sekä Vamian Sampo-kampus siirtyvät etäopetukseen 14.12. lähtien joululomaan saakka.