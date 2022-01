Kouluun ilmoittautuminen alkaa 7.1.2022

Vaasan kaupunginsairaalassa on todettu koronatartunta 29.12.2021 30.12.2021 17:00:38 EET | Tiedote

Vaasan kaupunginsairaalassa osastolla 6 on todettu koronatartunta. Altistuneita potilaita ja työntekijöitä on yksittäisiä. Jäljitystyö on edelleen kesken.