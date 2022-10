Kouvolan Asuntokeskus Ky:lle uhkasakko maksettavaksi – yhtiö harjoitti kiinteistönvälitystä kiellosta huolimatta

Aluehallintovirasto tuomitsi 8.9.2022 Kouvolan Asuntokeskus Ky:n maksamaan 5000 euron suuruisen uhkasakon. Aluehallintovirasto on aiemmin kieltänyt yhtiötä harjoittamasta välitysliiketoimintaa, koska se ei ole rekisteröinyt välitysliikerekisteriin. Aluehallintovirasto asetti kiellon tehosteeksi uhkasakon, joka nyt tuomittiin maksettavaksi. Päätöksessä asetettiin myös uusi 10 000 euron uhkasakko kiellon tehosteeksi.

Aluehallintoviraston selvityksen mukaan yhtiö on harjoittanut välitystoimintaa, vaikka se on poistettu välitysliikerekisteristä. Yhtiö on jatkanut välitystoimintaa myös sen jälkeen, kun aluehallintovirasto on 5.11.2021 kieltänyt toiminnan ja asettanut uhkasakon kiellon tehosteeksi. Välitysliikelain mukaan aluehallintoviraston on kiellettävä välitystoiminta, jota harjoitetaan ilman rekisteröintiä. Kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Aluehallintovirastot valvovat, että kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet noudattavat välitystoiminnassaan lakia ja hyvää välitystapaa. Kiinteistönvälitysliike ei saa harjoittaa välitystoimintaa, jos se ei ole rekisteröitynyt välitysliikerekisteriin.

Aluehallintovirastot pitävät rekisteriä kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä. Aluehallintoviraston verkkosivuilta on mahdollista tarkistaa, että välitystoiminnan harjoittaja kuuluu välitysliikerekisteriin: vasa.avi.fi.

