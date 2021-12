Kouvolan Inkeroisten Alko uudistuu

Kouvolan Inkeroisten myymälä palvelee viimeistä päivää ennen remonttia perjantaina 31.12. klo 18 saakka. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaat voivat asioida muun muassa muissa Kouvolan myymälöissä (Kouvolankatu 25, Tommolankatu 9 ja Tervasharjunkatu 1). Uudistettu myymälä avataan torstaina 24.2. klo 9 tutun henkilökunnan voimin.

“Inkeroisten myymälä remontoidaan koko kiinteistön kattavan remontin yhteydessä. Asiakkaamme pääsevät jatkossa asioimaan entistäkin selkeämmässä ja toimivammassa myymälässä. Tutut Inkeroisten Alkon myyjät palvelevat jatkossakin, ja auttavat mielellään löytämään sopivat juomat ruokien pareiksi”, kertoo palvelujohtaja Pirjo Hirvonen.

”On hienoa, että voimme edelleen palvella asiakkaitamme Inkeroisissa ja että lähialueen asukkaat pääsevät asioimaan tutussa myymälässä. Myymälämme tila pienenee remontin yhteydessä jonkin verran ja valikoima supistuu siitä syystä hieman, mutta meillä on edelleen monipuolinen valikoima ostetuimpia tuotteita sekä paikalliseen kysyntään vastaavia tuotteita.”

Monikanavaista palvelua

Alkon myymälät, alko.fi-verkkopalvelu, Alko-äppi sekä asiakaspalvelu palvelevat asiakkaita monikanavaisesti. Alko-äpin ja alko.fi-verkkopalvelun kautta koko 11 000 tuotteen valikoima on tilattavissa omaan lähi-Alkoon.

”Verkkokauppa-asiointi sopii monelle, koska verkosta voi tilata tuotteita rauhassa omaan tahtiin. Verkkokauppatilauksen voi tehdä myös Alkossa myyjän avustuksella”, palvelupäällikkö Katja Inkilä sanoo.

Henkilökunta kuuntelee asiakkaiden toiveita myös Inkeroisissa herkällä korvalla.

”Vastaamme sesonkien mukaiseen kysyntään ja muokkaamme valikoimaa esimerkiksi eri vuodenaikojen sekä asiakkaidemme toiveiden mukaan aktiivisesti. Toivomme, että Inkeroisten myymälämme asiakkaat esittävät toiveitaan valikoimaan Alkotoiveella. Se käy kätevästi verkko-osoitteessa alkotoive.fi tai toki myös paikan päällä myymälässä”, Inkilä lisää.

Alko vähentää juomahävikkiään

Yksi Alkon vastuullisuustavoitteista on juomahävikin vähentäminen. Vuonna 2020 juomahävikki oli 0,3 prosenttia myydyistä juomalitroista. Hävikkijuomista tuotetaan esimerkiksi biokaasua ja tänä vuonna pienenä koe-eränä hävikkimarmeladia.

Alko pitää jatkossa myynnissä myös vaurioituneet pakkaukset, joiden sisältö on täysin kunnossa. Kuljetusten aikana tuotteiden etiketti voi revetä kulmasta tai hanapakkaus saada kolauksen. Tähän asti Alko on hävittänyt tuotteet, vaikka itse tuote on täysin moitteeton sisältä ja kunnossa nautittavaksi.

”Jatkossa meillä voi myymälöissä nähdä tuotteita, joilla on vaurioitunut pakkaus -kaulurimerkintä. Merkintä kertoo, että pakkaus on vaurioitunut, mutta itse tuotteen sisältö on täysin kunnossa. Uskomme, että nämäkin tuotteet löytävät ostajansa, sillä yhä useampi kuluttaja haluaa osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä ja tehdä vastuullisempia valintoja”, toteaa Pirjo Hirvonen.

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Tavoitteena on vähentää tätä hävikkiä vähintään puoleen.

