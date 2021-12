Kova kasvu siivittää Kauppakeskus Myllyn joulua

Joulunaika tuo Kauppakeskus Myllyyn runsaasti pop-up-myymälöitä. Myyntipaikkojen kysyntä on ollut ennätyksellisen suurta. Mukana on lisäksi aiempaa enemmän isoja ja tunnettuja brändejä. Myllyn liiketiloista kaikki käytettävissä olevat ovat joulun aikana varattuja. Käyttöaste on pop-up-myymälöiden ansiosta lähellä 100 prosenttia.

– Tulijoita olisi ollut enemmän kuin tiloja oli vapaana. Positiivista viestiä kertoo myös se, että nykyiset liikkeet haluavat laajentaa tilojaan. Iittala avaa joulukuussa Myllyyn Suomen ensimmäisen elämyksellisen Iittala Storen. Myös optikkoketju Synsam kasvattaa liiketilaneliöitään ja laajentaa samalla valikoimaansa, Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula kertoo.

Myllyssä on koko pandemian aikana satsattu vahvasti asiakkaiden terveysturvallisuuteen ja myös tänä jouluna mahdollisiin kiristyviin rajoituksiin tartutaan nopeasti, viranomaisohjeita noudattaen. Varsinais-Suomen suurimmassa kauppakeskuksessa turvallisen asioinnin edellytykset täyttyvät ja turvavälejä on helppo noudattaa.

Mylly koetaan kauppakeskuksista mieluisimmaksi

Tänä syksynä 20-vuotissyntymäpäiväänsä juhlistaneen kauppakeskuksen lokakuun kokonaismyynti kasvoi 14 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna saavutettiin uusi ennätys, sillä lokakuun myynti nousi liki 20 miljoonaan euroon. Tämä on lokakuiden kovin myyntiluku Kauppakeskus Myllyn historiassa. Myös marraskuun kävijämäärä kasvoi kuusi prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Vuoden 2021 aikana Myllyyn on avautunut seitsemän uutta myymälää: Timanttiset, Varsinais-Suomen ensimmäinen Normal, Saaren Taika, Teppanyaki, Leonosa, Valotar ja Lempi Lifestyle. Lisäksi Finnkino avaa keväällä Myllyyn Pohjoismaiden ensimmäisen Luxe-elokuvateatterin.

Kauppakeskus Mylly teki myös kesäkuukausina kaikkien aikojen myyntiennätyksensä.

– Kesä ja syksy olivat myynnillisesti onnistuneita ja odotuksemme joulukaupasta ovat todella positiivisia. Näyttää myös siltä, että asiakkaat ottivat brändiuudistuksemme hienosti vastaan. Tämä antaa meille hyvän pohjan jatkaa Kauppakeskus Myllyn kehittämistä, Mari Hantula sanoo.



Myllyn tunnettuus on paikallisesti 100 prosenttia, ja marraskuussa brändiuudistuksen yhteydessä toteutetussa huomioarvokyselyssä yli puolet vastaajista nimesi Myllyn itselleen mieluisimmaksi kauppakeskukseksi Turun alueella.







Joulun ajan pop-up-myymälät: