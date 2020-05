Kovalla kädellä - psykologinen jännäri vallan väärinkäytössä läheisissä ihmissuhteissa

Jaa

Liisa Näsin Kovalla kädellä (Basam Books 2020) on psykologinen jännäri, jonka teemana on vallan väärinkäyttö läheisissä ihmissuhteissa. Väkivalta ei katso sukupuolta: hakkaaja voi olla kuka tahansa, hakattu voi olla kuka tahansa. Mikä saa ihmisen alistumaan henkiselle, taloudelliselle ja fyysiselle väkivallalle? Miksi tappaminen on joillekin helpompaa kuin tapaaminen?

Liisa Näsin teos Kovalla kädellä (Basam Books 2020) tarttuu ajankohtaiseen ja vaiettuun aiheesen, lähisuhdeväkivaltaan. Vallan väärinkäyttöä on fyysinen, emotionaalinen, henkinen ja taloudellinen väkivalta. Joskus kaikkia yhtä aikaa. Usein fyysistä väkivaltaa vähätellään, toisinaan hakkaaminen puuttuu kuviosta muiden väkivaltamuotojen ollessa ”normaalia elämää”. Fyysisen väkivallan eli vallan väärinkäytön selkeän, näkyvän merkin puuttuessa uhri ei välttämättä tunnista muita muotoja, vaikka voisikin pahoin. Tällöin tekijän on helpompi syyllistää uhria tilanteesta, henkisellä ja emotionaalisella manipuloinnilla. Kirjan juoni:

Minna Arasuo ei saa koulutustaan vastaavaa työtä ja viimeisinkin pätkätyö kariutuu. Rahapulassa hän menettää asuntonsa ja joutuu muuttamaan mummonsa rintamamiestalon yläkertaan. Tunnelin päässä pilkottaa valoa, kun Facebook-postaus poikii työkeikan Jyväskylän omalta julkkikselta, kansainvälisesti arvostetulta tiedenaiselta. Minnan tulee matkustaa Espanjan Aurinkorannikolle Fuengirolaan keräämään tietoja naisen ex-puolisosta, joka virittelee huoltajuuskiistaa tyttärestä. Lokakuun ankeuden ja stalkkaavan, entisen miesystävän jyrätessä päälle Minna ottaa työn mielellään vastaan. Espanjassa keikka saa kuitenkin odottamattoman käänteen. Jokaisella on salaisuutensa, mutta joidenkin salaisuudet ovat julmempia kuin toisten. Kirjailijasta

Liisa Näsi on koulutukseltaan fil.maisteri. Hän on lukenut kieliä, kielitiedettä ja viestintää ja opiskellut mm. narratiivisia terapiamenetelmiä. Häntä kiehtoo, millaista todellisuutta sanoilla luodaan. Miten esim. manipulaattori käyttää kieltä luodakseen omaa todellisuutta ja saa muut uskomaan siihen. Toimiessaan työnohjaajana ja kouluttajana mm. lastensuojelussa, perhetyössä, kotipalvelussa ja vammaispalvelussa hän tuli tutuksi perhe-elämän vaiettujen puolien kanssa. Kovalla kädellä on Näsin toinen kirja. Esikoisteos, novellikokoelma Eilispäivä ei kuole ilmestyi 2019. Molemmat käsittelevät kepeästi kipeitä asioita antaen toivoa tulevasta.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit