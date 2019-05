Kovan luokan poliittinen vaikuttaja Yhdysvalloista vierailee Helsingissä ensi viikolla

Zack Exley on ollut merkittävässä roolissa Bernie Sandersin menestyksekkäässä 2016 presidentinvaalikampanjassa ja viime kuukausina Yhdysvaltain ilmastokeskustelun mullistaneen Green New Dealin ohjelmatyössä. Euroopassa hän on esimerkiksi konsultoinut Briteissä Labour-puolueen GND-ohjelmaa.

Lisää Britannian Labourin GND-ohjelmasta: https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/22/labour-members-launch-green-new-deal-inspired-by-us-activists Exley vierailee Helsingissä Kalevi Sorsa -säätiön kutsumana ensi viikon maanantaina ja tiistaina, 13.-14. toukokuuta. Hän pitää julkisen luennon Helsingin yliopistolla maanantaina klo 16: https://sorsafoundation.fi/fi/green-new-deal-in-finland/ Exley on varannut aikaa toimittajatapaamisille maanantaina klo 13-15. Näin hallitusneuvotteluiden tuoksinassa suurta yleisöä kenties kiinnostaisi kuulla, miten mm. Antti Rinteen peräänkuuluttamia "tulevaisuusinvestointeja" on maailmalla ajateltu toteuttaa ja minkälaisia poliittisia prosesseja siihen on liittynyt. Jos haluatte varata haastatteluajan, ottakaa yhteyttä minuun sähköpostitse tai puhelimitse. Parhain terveisin: Ari-Matti Näätänen Vt. tutkimuspäällikkö / Research manager Kalevi Sorsa -säätiö / Kalevi Sorsa Foundation p. / WhatsApp +358 44 505 5974 e. ari-matti.naatanen@sorsafoundation.fi @arinaatanen www.sorsafoundation.fi @sorsafoundation

