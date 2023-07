Kovanen Capital teki exitin Skipperistä

Kovanen Capital on tyytyväinen exitiin, joka mahdollistaa Skipperin kehittämisen eteenpäin uuden omistajan strategian mukaisesti. Tämä mahdollistaa myös Kovanen Capitalin sijoittamissalkun muuttamisen entistä paremmin yhtiön nykystrategiaa tukevaksi.

Skipperin sijoitus oli perheyhtiölle ensimmäinen suora pääomasijoitus yhtiön muututtua family office -sijoitusyhtiöksi. Skipperiin sijoittaminen tapahtui perheyhtiölle luonnollisesti, kun liikeidea vakuutti ja palvelubisneksessä oli paljon yhtymäkohtia aiempaan henkilökuljetusbisnekseen. Lisäksi jakamistalous ja suositukset painoivat arvoissa paljon. Kovanen Capital oli viimeiseen rahoituskierrokseen asti yhtiön suurin yksittäinen omistaja. Vuonna 2017 perustettu Skipperi on kerännyt yhteensä 12,6 miljoonaa euroa rahoitusta ja toimii tällä hetkellä yli 40 lokaatiossa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Uudessa-Seelannissa ja Kanadassa.

“Skipperin matka on opettanut meille paljon pääomasijoittamisesta. Tämän ensimmäisen sijoituksemme jälkeen olemme voineet täsmentää suorien sijoitustemme strategiaa. Olemme ymmärtäneet, että loistavan palveluliiketoiminnan lisäksi ajoitus on olennaista ja meidän paikkamme on aktiivisena merkittävänä omistajana olla mukana siinä vaiheessa, kun palvelukonseptia kehitetään. Nyt, kun Skipperi sai sananmukaisestikin tehoja moottoriin uuden pääsijoittajan myötä, oli meidän oikea aika antaa loputkin nuotit uusille kippareille”, kertoo Kovanen Capitalin toimitusjohtaja Eeva Kovanen.

Skipperin matkan aikana Kovanen Capitalin sijoitusstrategia ja pelikirja toimia pääomasijoittajana päivittyi. Yhtiön strategiana on tehdä growth-sijoituksia kannattavan kasvun omaaviin palveluyrityksiin. Yritys haluaa olla entistä vahvemmin mukana palvelutoiminnan kehittämisessä ohjaamassa kasvustrategialle suuntaa. Palveluliiketoiminnan kehittäminen on Kovanen Capitalin omistajasiskoksille lähellä sydäntä Kovanen brändin myötä. Startup-yrityksiin yhtiö sijoittaa puolestaan jatkossa pääsääntöisesti venture capital -fundien kautta.

Perheyhtiöllä on exit-kokemusta vuonna 2017 Kovanen Yhtiöt Oy:n henkilökuljetuspalveluista ja Kovanen Logistics Oy:stä. Sijoitus Skipperiin oli perheyhtiölle onnistunut ensimmäinen suora sijoitus. Exit ei ole kuitenkaan perheyhtiön ensisijainen tavoite, vaikka onkin luonnollisesti sijoittajana toimiessa kohdeyhtiön keskusteluissa esillä. Perheyhtiö haluaa katsoa pidemmälle horisonttiin poiketen perinteisen pääomasijoitusyhtiön tavoitteista.

Skipperistä vapautuneet varat yhtiö aikoo sijoittaa sopivaan kohdeyhtiöön. Kovanen Capitalille on kiinteistö- ja muun sijoitustoiminnan lisäksi aktiivisena sijoituskohteena tällä hetkellä toimistopalveluita tuottava Innovation Home. Kovanen Capitalin strategiassa on kasvattaa kohdeyhtiöiden määrää 1-2 aktiivisella sijoituksella.

“Eletään keskikesää. Suomen saaristo on kaunista ja toivon, että siitä voi nauttia meistä jokainen. Voimme lämpimästi suositella saaristoa, veneilyn jakamistaloutta ja Skipperin palveluita”, hymyilee Eeva.