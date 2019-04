Kovasta työtahdista kärsii myös toimelias työntekijä

Työelämän teknologisoituminen nostaa työn intensiteettiä ja stressaa työntekijöitä, todetaan Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen tutkimushankkeessa. Helpotusta stressille tuovat johdon tuki ja kohtuulliset oppimisvaatimukset.

Nykypäivänä työelämää koettelee työtahdin kiristyminen, multitaskaus ja kasvaneet oppimisvaatimukset kiihtyvän teknologistumisen myötä. Koska työntekijöiltä odotetaan myös entistä enemmän itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista, on työstä tullut monella tapaa intensiivisempää.

Suomen Akatemian rahoittamassa nelivuotisessa konsortiohankkeessa selvitetään työn intensiivisyyttä, sen seurauksia, ennustajia ja intensiivisyydeltä suojaavia tekijöitä. Tutkimus toteutetaan Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen psykologian yksiköissä.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset osoittavat useita työn intensiivisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat tietotekniikan käyttö osana työtä, puutteellinen tuki johtajilta ja työn itsenäisyys. Lisäksi hyvin aloitteelliset ja toimeliaat työntekijät kokivat työnsä intensiiviseksi. Työn intensiivisyys, etenkin työtahdin kiristyminen ja multitaskaus lisäävät työuupumuksen riskiä.

– Toisaalta on hyvä muistaa kohtuullisten työn oppimisvaatimusten voivan myös kasvattaa työn imua ja näin edistää työvointia, sanoo professori Taru Feldt Jyväskylän yliopistosta.

Eroja ikäryhmien välillä

Tutkijoiden mukaan eri ikäiset ihmiset kokivat työn intensiivisyyden eri tavioin. Ikääntyneemmät työntekijät kokivat työtahdin kiristyneen ja multitaskauksen olevan vaatimus. Samaan aikaan nuoremmat työntekijät kokivat vaatimuksia itseohjautuvuuteen ja itsensä johtamiseen.

Työn intensiivisyys voi olla riski työnvoinnille erityisesti aloilla, joissa on meneillään teknologinen murros, kuten terveydenhuollon alalla. Teknologia nopeuttaa työprosesseja ja tiedon siirtoa ruokkien työn intensiivisyyttä.

– Johdon tuki olisikin hyvä muistaa teknologisessa murroksessa, sillä sen avulla voidaan vähentää työntekijöiden kokemaa työn intensiivisyyttä ja stressiä, kertoo professori Saija Mauno Tampereen yliopistosta. – Organisaatioiden, joissa korostetaan jatkuvaa työskentelyn tehostumista ja henkilöstön itseohjautuvuutta, tulee tiedostaa työn intensiivisyyden monimuotoisuus ja sen riskit työhyvinvoinnille.

Tutkijoiden mukaan työn intensiivisyyden ja työhyvinvoinnin riskien hallintaan tarvitaan lisäksi eri ikäisille räätälöityjä toimia.

”Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla (IJDFIN)” –konsortiohankkeessa selvitetään uudenlaisia työn vaatimuksia ja työn kasvavaa intensiivisyyttä. Hankkeen tutkimustuloksia voidaan hyödyntää eri ikä- ja ammattiryhmille suunnatuissa stressi-interventioissa.

