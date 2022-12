”Köyhät kansalaiset eivät voi vaikuttaa”– Kansalaisuuteen oppiminen Ugandassa

Tutkimus käsitteellistää kansalaisuuden ilmiönä, joka toteutuu monenlaisissa paikoissa ja tiloissa, joissa riittävän hyvää elämää ja toisinajattelua koskevat oikeudet sekä velvollisuudet rakentuvat paikallisesti.

Ahimbisibwe rakentaa käsitteellisen lähestymistavan, jossa kansalaisuus ymmärretään sosiaalisen osallistumisen, sosiomateriaalisten parannusten ja elinikäisen oppimisen yhdistelmänä. Väitös analysoi osallistavalla tutkimusotteella kansalaisuuden käytäntöjä yhteisöissä, jotka osallistuivat kahden eri kansalaisjärjestön toimintaan Ugandan itä- ja länsiosissa.

Tulokset osoittavat, että kansalaisyhteiskunnassa ilmenevä kansalaisuus on paikallista, aktiivista, sukupuolittunutta ja materiaalista – mutta ei poliittista – ja että sitä opitaan jokapäiväisen kuulumisen ja sosiaalisen osallistumisen kautta.

Ugandan poliittisen ilmapiirin väkivaltaistunutta historiaa huomioiden tutkimus tuottaa käsiteparin rajoitettu kansalaisuus. Se on uusi tapa kuvata valtio-kansalaissuhdetta, jossa kansalaiset sosiaalistuvat karttamaan toisinajattelua ja omaksumaan henkilökohtaisen vastuun kehityksestä.

Rajoitetuissa ympäristöissä, joissa kansalaisten poliittinen toiminta ja vaatimusten esittäminen ovat ei-ennustettavuuden ja pelon ilmapiirin vuoksi kestämättömiä toimintatapoja, kansalaisyhteiskunnan toimivuutta pitäisi arvostaa ja rohkaista.

Tutkimuksessa suositellaan, että kansainvälisessä kehitysyhteistyössä olisi keskityttävä paikallisiin aloitteisiin, jotka kohdistuvat kansalaisten toimijuuteen ja jotka ovat helposti, pienin ponnisteluin, toistettavia paikallisella tasolla.

Karembe Ahimbisibwe kehitystutkimuksen väitöskirjan "Poor citizens cannot advocate': Learning citizenship in constrained settings in Uganda" tarkastustilaisuus pidetään 7.12.2022 Seminaarinmäellä S-rakennuksessa S212 alkaen klo 12. Vastaväittäjänä toimii associate professori Ben Jones (University of East Anglia) ja kustoksena apulaisprofessori Tiina Kontinen (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9235-4

Lisätietoja:

Ahimbisibwe F Karembe,

hkarembe@gmail.com, fabian.k.ahimbisibwe@jyu.fi, +358405783274