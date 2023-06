Köyliön sillan puukansi uusitaan Loimaalla maantien 12610 varrella (Varsinais-Suomi)

Valmistelevat työt ovat alkaneet ja varsinaiset siltatyöt käynnistyvät 26.6.2023. Liikenne siltakohteella katkaistaan maanantaiaamuna 24.7.2023 klo 9, jolloin nykyisen sillan purkutyöt aloitetaan. Korjaustyön ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maantie 12160 (Köyliönkyläntie) – 12608 (Vanha Alastarontie) – 231 (Ilolantie) – 12610 (Koskenkyläntie – Kojonkulmantie - Köyliönkyläntie) kautta. Kiertotien pituus on noin 20 km. Jalankululle ei pystytä järjestämään väliaikaista kulkuyhteyttä. Liikennekatko on ajoitettu koulujen kesäloma-aikaan, jolloin ei ole koululaisliikennettä.

Köyliön silta on tyypiltään puukantinen teräksinen palkkisilta. Sillan nykyinen puukansi on erittäin vakavasti lahonnut, teräspalkeissa esiintyy ruostevaurioita ja siltakaiteet eivät vastaa nykyvaatimuksia. Sillalle nyt tehtävässä korjaustyössä uusitaan päällysrakenne kokonaisuudessaan. Uudessa päällysrakenteessa, kuten vanhassakin, on teräksiset pääkannattajat sekä syrjälankkukansi ja kulutuslankutus. Lisäksi tehdään muita pieniä betonirakenteiden korjauksia, kaiteiden uusimisia ja asfaltin uusimista sillan molemmissa päissä. Korjaustyöt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä.

Liikennemäärä Köyliön sillalla on n. 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana toimii Tehan Oy.

Köyliön sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529 (26.6.- 14.7.2023 välisenä aikana Ari Salo, p. 029 502 2830)

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223