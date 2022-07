Kreate on voittanut useita pohjarakentamisen urakoita – ensimmäisenä käynnistyi asematunnelin saneeraus Pieksämäellä

Pieksämäen asematunnelin ja ratapihan parantaminen käynnistyi touko–kesäkuussa, kun Kreate aloitti junaraiteet alittavan asematunnelin saneerauksen.



Pieksämäen kaupungin tilaamassa urakassa pintakäsitellään tunnelin sisäpuoliset seinät ja katto sekä puretaan nykyiset portaikot.

– Samassa yhteydessä, kun rakennamme uudet portaat, rakennamme tunnelin molempiin päihin 75 metriä pitkät luiskat jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Niiden ansiosta aseman seudun käytettävyys ja turvallisuus kevyelle liikenteelle paranee huomattavasti, sanoo kohteen työmaapäällikkö Tomi Pyökeri.

Urakka sisältää myös asematunnelin kaikkien maanpäällisten rakenteiden rakentamisen, kuten katokset ja paikan päällä muurattavat julkisivut.

Korkealla sijaitseva pohjavesi määrittää työjärjestyksen

Asematunnelin työmaa sijaitsee alimmillaan reilut viisi metriä maanpinnan alapuolella. Alueella pohjavesi on erityisen lähellä maanpintaa, minkä vuoksi ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista tehdään täysin vesitiiviit kaivannot.

– Suihkupaalutus valmistui radan itäpuolella eli Kontiopuiston puolella ennen juhannusta ja parhaillaan ovat meneillään valmistelut länsipuolella eli kaupungin keskustan puolella, Pyökeri valottaa.

Haastavan osuuden suihkupaalutukset ja teräsponttien asennuksen toteuttaa Kreaten erikoispohjarakentamiseen erikoistunut yhteisyritys KFS Finland Oy.



– Syksyn aikana ovat vuorossa vesitiiviiden teräsbetonirakenteiden, kuten pohjalaattojen ja maanpaineseinien paikallavalutyöt. Näiden jälkeen on vuorossa julkisivu- ja kattotyöt, Pyökeri toteaa.



Asematunnelin itäpuoli valmistuu toukokuussa 2023 ja radan läntisellä puolella tunnelityö on valmis marraskuussa 2023. Urakan arvo on noin 6 miljoonaa euroa.

Pohjarakennushankkeet vahvistavat Kreaten tilauskantaa

Pieksämäen asematunnelin lisäksi Kreaten pohjarakentajat ovat aloittaneet muun muassa maanrakennusurakan Lauri Korpisen katu 9 Tikkurilassa, mihin Sponda rakennuttaa Valmetin käyttöön uuden korkealaatuisen ja vastuullisesti toteutetun toimistotalon.

Hartela puolestaan rakennuttaa Helsinkiin viisikerroksisen toimistotalon Ilmalan Auran, jonka maanrakennustyöt ja perustukset Kreate toteuttaa. Tällä hetkellä kohteessa on käynnissä louhinnat yhtiön omien louhinta-ammattilaisten toimesta.

Heinäkuun toisella viikolla käynnistyy myös Meilahden sairaalan maanalaisten pukutilojen peruskorjaus-, lujitus- ja tiivistysurakka, jossa Kreaten pohja- ja kalliorakentamisen ammattilaiset purkavat vanhoja betonirakenteita sekä tiivistävät ja lujittavat kalliorakenteet.