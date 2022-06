Kreate parantaa taimenten suosiman Mustapuron tulvasuojauksen – Itäväylällä työt etenevät kutuaika huomioiden

Kreate Rata iskussa: Juurikorven kohtaamispaikan rakentaminen mittavalla Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankkeella käynnistyi 25.5.2022 12:57:44 EEST | Tiedote

Rataosan kapasiteettia ja liikennöinnin täsmällisyyttä parantava Kouvola–Kotka/Hamina-hanke on edennyt Juurikorven liikennepaikan rakentamiseen Kotkassa. Kreate-konserniin kuuluva Kreate Rata jatkaa Juurikorven pitkien junien kohtaamispaikkaa sekä vastaa muista ratapihan kunnostamistoimista. Kouvola–Kotka/Hamina-rataosuus on merkittävä TEN-T-verkon, Kouvolan sekä Kotkan ja Haminan satamien välinen tavaraliikenneväylä. Kreate Radan osuus hankkeesta on viisi miljoonaa euroa, mikä tekee siitä jo yhtiön kolmannen voiton isompien ratahankkeiden luokassa tälle keväälle.