Kriisipuhelimessa vastattiin kesällä ennätysmäärään soittoja

Uusi säätiö tukemaan mielenterveystyötä Lapinlahden alueella 12.6.2020 08:19:22 EEST | Tiedote

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja kotimainen ohjelmistoalan kasvuyritys Dream Broker Oy ovat muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa perustamassa säätiötä, jonka tehtävänä on tukea mielenterveyttä edistävää toimintaa kulttuurihistoriallisesti tärkeällä Lapinlahden alueella Helsingissä. Säätiö haluaa vaalia Lapinlahden alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa sekä puiston luontoarvoja. Tarkoituksena on turvata Lapinlahden alueen tulevaisuus kulttuurin ja mielenterveystyön palveluksessa. Samalla mahdollistetaan sairaala-alueen säilyminen jälkipolville entisöimällä rakennukset ja kehittämällä alueen toimintaa eläväksi ja aktiiviseksi mielenterveystyön keskukseksi. ”Kansalaisjärjestöt, yksittäiset henkilöt, eri alojen ammattilaiset ja kulttuurin harjoittajat ovat tehneet arvokasta työtä Lapinlahden alueen vaalimiseksi ja mielenterveyden edistämiseksi. Meille on kunnia ilmoittautua suojelijaksi tälle arvokkaalle työlle. Yhtiömme on sitoutunut panostamaan sää