Kriittisen tiedonvaihtoinfrastruktuurin ja kyberturvallisuuden kansainväliset asiantuntijat kokoontuvat Vantaalle

Laurea-ammattikorkeakoulu isännöi kriittisen tiedonvaihtoinfrastruktuurin turvallisuutta käsittelevää kansainvälistä CRITIS2023-konferenssia 13.–15. syyskuuta Vantaan Tikkurilan kampuksella. Vuosittain järjestettävä alan merkittävä kansainvälinen tapahtuma kokoaa yhteen johtavia asiantuntijoita, tutkijoita ja ammattilaisia kriittisen infrastruktuurin ja kyberturvallisuuden alalta jakamaan tietoa, kokemuksia ja ratkaisuja kriittisen tiedonvaihtoinfrastruktuurin suojelemiseksi. Konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen foorumin keskustella ajankohtaisista kyberturvallisuusuhkista, haasteista ja mahdollisuuksista, joita kriittisen tiedonvaihtoinfrastruktuurin ylläpitoon ja suojelemiseen liittyy. Erikoisteemana tänä vuonna on hybridiuhat. Alan johtavien asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuorojen ohella konferenssi sisältää viimeisimpien tutkimustulosten esittelysessioita tukien verkostoitumista alan kollegojen kanssa. Konferenssiin odotetaan lähes sataa osallistujaa Euroopasta, Aasiasta sekä Yhdysvalloista.

Kutsumme lehdistön edustajia konferenssin aloitukseen keskiviikkona 13.9.2023 klo 13.00–15.00 Laurean Tikkurilan kampukselle Ratatie 22, Vantaa.

13.20–13.30 Tervetuloa, Mari Vuolteenaho, tutkimuksesta, kehittämisestä ja innovaatioista vastaava vararehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

13.30–13.50 Puheenvuoro: The new reality of security, Jarno Limnéll, sotatieteiden tohtori, kansanedustaja

13.50 –14.10 Puheenvuoro: Peter Sund, CEO, Finnish Information Security Cluster (FISC)

Keskustelua Laurean turvallisuusalan tutkimusjohtaja Päivi Mattilan johdolla n. klo 15 saakka. CRITIS2023-konferenssi jatkuu 14.–15.9.2023.





Lehdistön edustajat voivat osallistua konferenssiin, ja sopia haastattelusta myös muuna ajankohtana. Lisätietoja seminaarista, puhujista ja aikataulusta osoitteessa https://critis2023.laurea.fi/

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Johanna Karvonen johanna.karvonen@laurea.fi , 040 708 5599.

CRITIS2023-konferenssin tavoitteena on parantaa valmiussuunnitelmia, taata kriittisten toimintojen jatkuvuus ja tiedonvaihto häiriöiden ja hätätilanteiden aikana sekä varmistaa yhteiskuntamme johdonmukainen turvallisuus. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia keinoja toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä uusimpien tutkimustulosten hyödyntämiseksi. Suomen maantieteellinen sijainti huomioiden käsiteltävänä aihealueena on tänä vuonna hybridiuhkien korostaminen kriittisen tietoinfrastruktuurin turvallisuuden yhteydessä. Keskusteluun tuodaan myös muut aiheet, joita pidetään nykyisten turvallisuusongelmien kannalta tärkeinä.