Kristallipuolueen ehdokkaita kohtaan rajuja syytöksiä - Puolueen tavoitteet kuntavaaleissa ovat jo täyttyneet

Rajuja syytöksiä Kristallipuolueen ehdokkaita kohtaan

Suomen kuvalehti julkaisi tiistaina 25.5. artikkelin, missä Kristallipuolueen ehdokkaita syytettiin ”ottaneen Uppo-Nalle-näytelmän kohteekseen”. Kristallipuolueen puheenjohtaja Juho Lyytikäinen kirjoitti toimittaja Aurora Rämölle avoimen vastauksen, jonka löydät Juho Lyytikäisen facebook-sivulta: https://www.facebook.com/1164456353/posts/10225723240605480/

Ja Kristallipuolueen kotisivuilta:

https://www.kristallipuolue.fi/blogi/2021/05/25/vastine-lehtikirjoitukseen/?fbclid=IwAR1QaR9Fa7HpYmKHi0C1p0vaKSPad3AfUBhYTujsiuDYs-ReDulsGkfjSKQ

Uusi tulokas puoluekentällä

Kristallipuolue on uusi tulokas Suomen puoluekentällä. Puolue sai tarvittavat 5000 kannatusääntä tänä keväänä, ja on nyt ensimmäistä kertaa mukana kunnallisvaaleissa. Kristallipuolueen tavoitteet tämän vuoden kunnallisvaaleissa täyttyivät jo kun ehdokasmäärä ylitti kaikki odotukset. Kristallipuolueella on kunnallisvaaleissa 97 ehdokasta 39 kunnassa. ”Valtava kasvu lienee merkki siitä, että ihmiset ovat kyllästyneet likaiseen peliin politiikassa ja kaipaavat Kristallipuolueen ajamia arvoja, jotka ovat ilo, totuus ja rakkaus”, sanoo puolueen vt. puheenjohtaja Juho Lyytikäinen.

Kristallipuolueessa ihmisiä yhdistää rakkaus yhteiseen hyvään, oikea asenne ja sisäinen palo tehdä hyvää ympärilleen. Puolueen toiminnassa ja ehdokkaina on joukko erilaisia ihmisiä ympäri Suomea. Heitä yhdistää halu tuoda rehellisyyttä, avoimuutta ja aitoa välittämistä yhteiskuntamme rakenteisiin. ”Olemme mukana sydämen kutsumana, halusta auttaa kotimaatamme ja sen kansaa kohti valoisampaa tulevaisuutta”, Lyytikäinen kiteyttää.

Kristallipuolueen kunnallisvaaliehdokkaiksi ovat asettuneet mm. monelle julkisuudesta tuttu Maria Nordin sekä viime kuukausina terveyden puolesta paljon äänessä ollut terveystaloustieteiden tohtori Kirsi Kautiainen.

Kristallipuolueen ehdokkaat kunnallisvaaleissa 2021:

https://www.kristallipuolue.fi/kuntavaaliehdokkaat/