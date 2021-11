Kristen Stewart prinsessa Dianan roolissa: Spencer elokuvateattereihin jouluna

Joulukuun vaikuttavimpia elokuvatapauksia on odotettu ja maailmalla ylistystä kerännyt prinsessa Dianasta kertova Spencer, jossa Kristen Stewart tekee upean pääroolin. Elokuva saa ensi-iltansa elokuvateattereissa 25.12.

Tervetuloa Spencer-pressinäytöksiin:

Torstai 18.11. klo 12:00, Finnkino Tennispalatsi, sali 2. Kesto 116 min.

Tiistai 14.12. klo 10.00, Finnkino Tennispalatsi, sali 2. Kesto 116 min.

Vahvojen tekijöiden näkemys historiallisesta naisesta

Pääosasta valtavasti kiitosta saanut Stewart koki löytävänsä Dianan elämästä yhtymäkohtia omaansa. "Tietyissä elämänvaiheissa olen kokenut menettäväni kontrollin, ja se on ollut hänen elämässään kantavana teemana. Hänen on täytynyt tietää, että ihmiset tuijottavat häntä koko ajan - minäkin olen saanut siitä osani ja tiedän miltä se tuntuu", Stewart kertoo.

Elokuva on ohjannut chileläinen Pablo Larraín, joka on tehnyt toisenkin elokuvan lähihistorian vaikuttavista naishahmoista, Jacqueline Onassiksesta kertoneen Jackien (2016). "'Jackie sai minut kiinnostumaan yhä enemmän koko edeltävän vuosisadan kulkua muuttaneiden naisten intiimien persoonallisuuksien kuvaamisesta. Sekä Diana että Jackie rakensivat oman identiteettinsä itse, eivät puolisoidensa kautta," ohjaaja kertoo.

Elokuvan on käsikirjoittanut Peaky Blinders-sarjan luoja Steven Knight (mm. Eastern Promises, Dirty Pretty Things). "En halunnut kirjoittaa elämäkertaelokuvaa, koska siinä olisi ollut paljon haasteita. Sen sijaan halusin tallentaa välähdyksen hänestä, kuten lukemattomat valokuvaajat tekivät. Halusin vangita muutaman päivän, jotka kuvastavat hänen elämäänsä," Knight kertoo.

Lisää lainauksia tekijöiltä ja taustatietoa elokuvasta löydät lehdistömateriaaleista (ks. liitteet ja lataa PDF).

Synopsis

Prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin avioliitto on jo pitkään ollut vaakalaudalla. Vaikka huhut pettämisestä ja avioerosta kiertävät, kuningattaren Sandringhamin kartanossa vietettävän joulun ajaksi julistetaan välirauha. Ohjelmassa on aterioita ja metsästystä – Diana tuntee kyllä pelin säännöt. Mutta tänä vuonna kaikki tulee olemaan toisin. Spencer on kuvaus siitä, mitä noiden muutamien kohtalokkaiden päivien aikana kenties tapahtui.