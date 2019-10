Kristian Heberg on Vaasan Kuorofestivaalin uusi taiteellinen johtaja

Vaasan Kuorofestivaali järjestetään 20.-24.5.2020 jo 28. kerran. Festivaali on saanut uuden taiteellisen johtajan Kristian Hebergin, joka haluaa säilyttää festivaalin lämpimän tunnelman, korkean tason ja monipuolisuuden.

Vaasan Kuorofestivaalin uutena taiteellisena johtajana aloittaa Kristian Heberg. Hän on 31-vuotias oululainen ammattikuoronjohtaja, joka johtaa Oulussa kolmea kuoroa sekä opettaa Oulun yliopistossa kuoronjohtoa ja musiikin teoriaa.

Heberg on aktiivinen toimija paikallisissa ja valtakunnallisissa kuorojärjestöissä, kuten Sulasolissa, Sekakuoroliitossa, Suomen Mieskuoroliitossa ja Suomen kuoronjohtajayhdistyksessä. Heberg on toiminut myös useiden tapahtumien taiteellisena johtajana sekä kouluttajana ja tuottajana erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa.

Heberg toivoo, että lämmin tunnelma säilyy Vaasan Kuorofestivaalilla.

- Haluan myös syventää yhteistyötä paikallisten kuorojen ja sidosryhmien kanssa sekä sisältöpuolella säilyttää esiintyjien korkean tason ja taiteellisen monipuolisuuden, Heberg linjaa.

Keväällä kuullaan raikkaita ääniä pohjoisesta

Kuorofestivaalin tuottaja Ilkka Nyqvist kertoo, että festivaaliohjelmassa kohtaavat historia ja perinteet sekä uusi musiikki ja improvisaatio.

- Ensi kevään pääesiintyjistä voidaan jo mainita innovatiivinen AITO Collective, norjalainen PUST sekä kamarikuorot Ahjo ja Kaamos, joiden muodostama suurkuoro esiintyy Vigilia–Missa Brevis -konsertissa, kertoo Nyqvist.

Suomalainen AITO Collective on innovatiivinen ammattimuusikoista koostuva seitsenjäseninen vokaaliyhtye, joka improvisoi sielun, ruumiin ja mielen tapahtumat esiin musiikin kautta. Yhtyeen musikaalinen sisältö voi olla mitä vain hetkessä syntyvää: balladeja, grooveja rytmejä, populaari-, folk-, maailman- tai fuusiomusiikkia, klassisia etydejä, jatsia ja bluesia, ääntä ja värejä, liikettä tai jotain, millä ei vielä ole edes nimeä.

AITOn kuoronjohtaja Merzi Rajala pitää myös kuorofestivaalilla workshopin kuoroimprovisaatiosta, kuoronjohtamisesta ja harjoittelutekniikoista. Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry valitsi Rajalan Vuoden 2019 kuoronjohtajaksi.

Oslosta saapuu kuusijäseninen a cappella -yhtye PUST. Yhtyeen jäsenten äänet sulautuvat yhteen kauniiksi harmoniaksi, joka samalla vangitsee ja rentouttaa kuulijan. Luovat tulkinnat muiden kappaleista sekä omat sävellykset ovat saaneet vaikutteita balladeista, jatsista ja folkmusiikista.

PUST on ollut ehdolla CARA-palkinnon saajaksi (rytmisen a cappella –musiikin Grammy-palkinto) sekä Grammya vastaavan norjalaisen ”Spellemannprisen” -palkinnon saajaksi. Yhtye on esiintynyt useilla norjalaisilla ja kansainvälisillä festivaaleilla sekä yhteisissä konserteissa muun muassa Bobby McFerrinin ja The Manhattan Transfer -yhtyeen kanssa.

Vigilia–Missa Brevis tuo yhteen kaksi huippukuoroa

Vigilia–Missa Brevis -konsertti tuo yhteen kaksi laajaa teosta, idän ja lännen, rakastetun klassikon ja uunituoreen sävellyksen, historian ja tämän hetken sekä kaksi helsinkiläistä eturivin kamarikuoroa Ahjo Ensemblen ja Kamarikuoro Kaamoksen. Kuorot muodostavat yhdessä yli 60 taitavan laulajan ja Paavo Hyökin johtaman suurkuoron, jonka kuulas sointi taipuu vaivatta niin pehmeimpiin tunnelmakuviin kuin muhkeimpiin huipennuksiinkin.

Konsertissa kuullaan Sergei Rahmaninovin (1873-1943) rakastettu mutta vaativa Vigilia (1915). Tämä ortodoksisen kirkkomusiikin helmi yhdistää vanhat kirkkosävelmät ja myöhäisromanttisen sinfonikon kädenjäljen.

Konsertissa kuullaan myös Erik Bosion (s. 1983), Jussi Chydeniuksen (s. 1972) ja Morten Vintherin (s. 1983) yhdessä säveltämä viisiosainen Missa Brevis (2018). Missa Brevisin muoto ja teksti viittaavat katoliseen lyhyeen messuun, jonka kolmen laulaja-muusikko-laulutekijä-sovittaja-tuottajan ”Homestay Music” -kollektiivi on nyt ottanut käsittelyynsä. Lopputuloksena on nykyaikainen kokonaisuus, joka vakuuttaa niin esiintyjät kuin yleisönkin.

Ilkka Nyqvist muistuttaa vielä, että kuorot voivat ilmoittautua festivaalille 1.11. alkaen ja lipunmyynti konsertteihin alkaa tammikuussa.

