Kristiinankaupunki-Nokia -välisen voimajohtohankkeen YVA-ohjelma nähtävillä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Pirkanmaa)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) vauhdittamaan vihreää siirtymää – Pohjois-Suomen rahoitushaut käynnistyvät 2023 (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu) 7.11.2022 10:30:13 EET | Tiedote

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaan. JTF on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomessa rahoitusta voidaan hyödyntää alueilla, joilla vähennetään turpeen energiakäyttöä ja vauhditetaan vihreää siirtymää.