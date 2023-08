Kristiinankaupunki-Nokia -välisen voimajohtohankkeen YVA-selostus ja Natura-arviointi nähtävillä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Pirkanmaa)

Merialueilla sinilevät lisääntyneet ja levää ajankohtaan nähden runsaasti, sisävesillä tilanne hieman viime viikkoa parempi (Varsinais-Suomi, Satakunta) 27.7.2023 12:34:30 EEST | Tiedote

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet Lounais-Suomen merialueilla selvästi viime viikkoon verrattuna. Runsaita sinileväesiintymiä on havaittu eri puolilla Saaristomerta ja Selkämerta. Sinilevää on Lounais-Suomen merialueilla runsaasti ajankohtaan nähden, mutta sisävesien osalta sinilevätilanne on tavanomaista parempi.