Kruunusillat-yhteyden pikaraitiotievaunut on tilattu

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos ja Škoda Transtech Oy sopivat 4.2.2021 23 uuden ForCity Smart Artic X54 -pikaraitiotievaunun tilaamisesta. Tilaus toteutettiin vuonna 2011 tehdyn Artic-vaunuhankintasopimuksen mukaisena toimitusoptiona. Vaunuja tullaan liikennöimään Yliskylän ja Haakoninlahden raitiolinjoilla.

– Vuodesta 2013 alkaen asteittain käyttöön tulleet Artic-raitiovaunut ovat toimineet HKL:n näkökulmasta hyvin ja myös kaupunkilaiset ovat olleet niihin tyytyväisiä. Kruunusiltojen liikenteeseen ja pikaraitiolinjalle 550 tuleva vaunutyyppi on kantakaupungin Artic-vaunutyypin isoveli ja myös siinä on otettu huomioon juuri meidän rataverkkomme ja ilmastomme haasteet. On lisäksi vaunujen elinkaaren aikaisen käytön kustannustehokkuuden kannalta eduksi, että pikaraitiovaunusarja tämän Kruunusiltojen vaunujen hankinnan myötä muodostuu riittävän suureksi, toteaa HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

HKL:n kalustopäällikkö Heidi Heikkilän mukaan Kruunusillat-hankkeen edistymisen kannalta on tärkeää, että kalusto on valmiina, kun sitä tarvitaan.

– Nämä nyt hankittavat vaunut soveltuvat myös nykyiselle raitiotieverkolle ja varikoille. Yhteensopivuudesta on hyötyä muun muassa kaluston koeajo-, käyttöönotto- ja koulutusvaiheessa sekä huollon ja peruskorjausten järjestämisessä, kertoo Heikkilä.

Vaunut ovat identtisiä aiemmin tilattujen Pikaraitiotie 550 -vaunujen kanssa. Näissä kahteen suuntaan ajettavissa, noin 35 metriä pitkissä raitiovaunuissa on ohjaamot molemmissa päissä vaunua ja ovet molemmin puolin. ForCity Smart Artic X54 raitiovaunut ovat ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita, muunneltavia, esteettömiä ja ylläpitokustannuksiltaan edullisia. Vaunuja on mahdollisuus myöhemmin pidentää noin kymmenellä metrillä matkustajakapasiteetin lisäämiseksi.

– ForCity Smart Artic X54 on maailman edistyksellisin raitiovaunu, jossa korin moninivelinen rakenne on ensimmäistä kertaa yhdistetty kääntyviin teleihin. Artic-tuoteperheen vaunut on suunniteltu alusta asti erittäin vaativiin olosuhteisiin eli kestämään erilaisia säätyyppejä ja vaihtelevaprofiilista rataverkkoa. Tuloksena on moderni pikaraitiotievaunu, jolla voi liikennöidä myös kantakaupungin raitiotiellä, toteaa Škoda Transtech Oy:n toimitusjohtaja Juha Vierros.

Kruunusillat-hankkeen myötä Laajasaloon on tulossa kaksi pikaraitiotielinjaa: toinen kulkee välillä Rautatientori-Yliskylä ja toinen välillä Rautatientori-Haakoninlahti. Hankkeen toteuttamista varten muodostettiin allianssi marraskuussa 2019. Parhaillaan käynnissä on hankkeen suunnitteluvaihe. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2026.