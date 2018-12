Kruunuvuorenrannan ensimmäinen päiväkoti valmistuu joulukuussa – talossa myös asukastilat

Lasten päiväkoti Borgströminmäen rakennusta viimeistellään Föglönkuja 1:ssä. Se on Kruunuvuorenrannan ensimmäinen päiväkoti, josta saa hoitopaikan noin 140 1–6-vuotiasta lasta. Luontokasvatuspainotteinen päiväkoti avaa ovensa tammikuussa. Myös alueen asukkaiden toiminnalle on varattu taloon tilat.

Lapset tilasuunnittelun keskiössä

Päiväkoti Borgströminmäessä on päädytty muuntojoustaviin ja lasten hyvinvoinnin ehdoilla toimiviin tiloihin. Tilat mahdollistavat leikkimisen, liikkumisen, taiteellisen kokemisen, ilmaisemisen ja tutkimisen. Pitkäkestoiset leikit saavat jäädä paikoilleen, kehkeytyville taide- ja tutkimusprojekteille on paikkansa ja lepääminen tapahtuu sopivissa tiloissa.

Talossa on satsattu myös esteettömyyteen, sisäilman laatuun, äänenvaimennukseen sekä valaistukseen siten, että sen tilat soveltuvat myös aisti- ja liikuntarajoitteisille.

Saattoliikenteelle on varattu maksuttomia lyhytaikaisen kadunvarsipysäköinnin paikkoja.

Päiväkoti Borgströminmäki on neljäs Helsingin kaupungin YY-KAA-KOO-rakennuskonseptin mukainen päiväkoti, jonka suunnittelussa on painotettu tilojen muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä. Aiempien YY-KAA-KOO-mallilla toteutettujen päiväkotien käyttäjien palautteet on huomioitu Borgströminmäen suunnittelussa.

Rakennuksen pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Pekka Löyskä kaupunkiympäristön toimialan arkkitehtuuritiimistä.

Päiväkodin jatkeena yli 200 neliötä asukastilaa

Iltaisin ja viikonloppuisin talo avaa ovensa alueen asukkaille. Tilaa voi varata muun muassa taloyhtiöiden yhtiökokouksille ja muille tapaamisille. Asukastilaan tulee myös sali ja toimintahuone, jossa on tilat esim. askartelua varten. Päiväkoti käyttää asukastiloja päiväaikaan.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:stä kerrottaan, että asukastilojen vuokraus alkaa näillä näkymin helmi-maaliskuun aikana, sen jälkeen kun kalusteet on saatu paikalleen.

Asukastiloista kerrotaan lisää myöhemmin Kruunuverkko.fi-sivustolla, jonka kautta pääsee myöhemmin myös varaamaan asukastiloja.

Mistä juontaa nimi Borgströminmäki?

Leikkipuisto on saanut nimensä läheisen Tullisaaren kartanopuiston rakennuttaneen kauppaneuvos, konsuli Henrik Borgströmin (1799-1883) mukaan nimetystä mäestä. Menestynyttä liikemies Borgströmiä voisi kutsua Helsingin puistojen isäksi, koska hän oli perustamassa myös Kaivopuistoa ja puistoja Eläintarhan alueelle.

Päiväkodin ulkoseinässä on Borgströmiä ja saaristoluontoa kuvaavat rei’itystekniikalla tehdyt valoteokset.