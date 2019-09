Kruunuvuorenrannan valotaideteos Öljysäiliö 468 jälleen auki yleisölle

Yleisöllä on jälleen mahdollisuus vierailla Helsingin Kruunuvuorenrannassa sijaitsevassa Öljysäiliö 468 -valotaideteoksessa.

Säiliö on avoinna yleisölle:

lauantaina 21.9.2019 klo 18–21

sunnuntaina 22.9.2019 klo 18–21

lauantaina 28.9.2019 klo 18–21

sunnuntaina 29.9.2019 klo 18–21

lauantaina 5.10.2019 klo 18–21

sunnuntaina 6.10.2019 klo 18–21

Säiliöön on vapaa pääsy. Paikalle pääsee ajamalla Koirasaarentien länsipäähän ja kääntymällä siitä vasemmalle Saaristolaivastonkadulle. Saaristolaivastonkadun pohjoispäässä on pieni, väliaikainen pysäköintialue, jolta johtaa säiliölle kävelyreitti (400 m) rannan tuntumassa. Autoja voi jättää myös Pojamankadun ja Koirasaarentien varteen.

Julkisista kulkuneuvoista bussi 88 Herttoniemen metroasemalta vie lähimmäksi säiliötä.

Valotaideteos viittaa alueen öljysatamakauteen



Öljysäiliö 468 on pysyvä valo- ja maisemateos, joka on luotu paikalleen jätetystä suuresta öljysäiliöstä. Säiliön teräsvaippaan on puhkaistu 2012 aukkoa, joiden kautta led-valot syttyessään ja sammuessaan saavat säiliön hohtamaan lyhdyn tavoin. Valojen rytmiä säätelee tuulen nopeus. Valoteos syttyy auringonlaskun jälkeen. Alkuillasta teos hohtaa valkoisena ja illan muuttuessa yöksi punaisena.

Öljysäiliö 468 viittaa Kruunuvuorenrannan lähes 90 vuotta kestäneeseen öljysatamakauteen. Teoksen on suunnitellut valotaiteilija Tapio Rosenius Lighting Design Collectivesta. Useita valosuunnittelualan palkintoja voittanut teos toteutettiin World Design Capital Helsinki 2012 -projektina.

Säiliötä on mahdollista vuokrata tapahtumia varten lumettomana aikana huhtikuusta marraskuuhun.

Kruunuvuorenrannasta tulee valon kaupunginosa

Kruunuvuorenrannasta suunnitellaan valon kaupunginosa, jota voi ihailla kantakaupungista, mereltä ja saarilta. Valaistuksen kokonaisratkaisulla Kruunuvuorenrannasta tulee yhtenäinen pimeän ajan maisemataideteos, jonka kohokohdiksi tulee pysyviä ja vaihtuvia valotaideteoksia. Jokaiselle tontille rakennuksiin tai pihapiiriin toteutetaan valotaidetta.

Vuoteen 2030 mennessä Kruunuvuorenrantaan rakennetaan koti noin 13 000 asukkaalle, ja alueelle syntyy noin 800 työpaikkaa. Laajoja alueita jää puistoiksi, luonnonsuojelualueiksi ja uimapaikoiksi virkistyskäyttöön.