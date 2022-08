Kryptotreidaajista osa tunnistaa treidaamiseen liittyvät taloudelliset ja ajankäytölliset riskit – apua on saatavilla, jos sitä tarvitsee

Yhä useampi nuori pitää nikotiinipusseja ja sähkösavukkeita trendikkäänä 15.6.2022 14:09:00 EEST | Tiedote

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n teettämässä selvityksessä kävi ilmi, että tupakattomien nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden trendikkyys on nostanut päätään nuorten keskuudessa. Selvityksessä kysyttiin nuorilta, kuinka trendikkäänä he kokevat tupakan, nuuskan, sähkösavukkeet ja nikotiinipussit. Tupakoinnin ja nuuskan käytön suosio on laskenut.