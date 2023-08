Kryvyi Rihn nuoret muusikot juhlistavat Ukrainan itsenäisyyspäivää Espoossa

Espoon ukrainalaisesta kumppanikaupungista Kryvyi Rihstä keskiviikkona 23.8. saapuva nuorten monitaiteellinen ryhmä ”Krok” esiintyy Ukrainan itsenäisyyspäivänä 24.8. Etelä-Tapiolan lukiossa. Myöhemmin illalla muusikot liittyvät Helsingissä järjestettävään auringonkukkakulkueeseen. Tässä kaikille avoimessa United for peace – United for Ukraine -tapahtumassa osoitetaan tukea Ukrainan itsenäisyydelle, vapaudelle ja rauhalle.

Myös kansainvälisesti esiintyneen ryhmän ohjelmistoon kuuluu ukrainalaisia kansanlauluja, kansanperinnemateriaalin nykyaikaisia tulkintoja sekä a cappella -esityksinä että instrumentaalisäestyksellä. Suomeksi ryhmän nimi Krok tarkoittaa askelta.

Espoo-päivää juhlitaan jälleen kaksi päivää. Tuolloin ukrainalaisnuoret esiintyvät Tapiolan lukiossa, kaupunginjohtajan vastaanotolla sekä lauantaina 26.8. klo 15 kaikille avoimessa tapahtumassa kulttuurikeskuksen ulkoilmanäyttämöllä Amfilla.

Yksi matkan tavoitteista on antaa nuorille lepohetken sodan arjesta. Vierailun aikana ryhmä tutustuu muun muassa EMMA-museoon, Rantaraittiin ja Espoon kirjastoihin.

Kaupunginjohtajalta videotervehdys Ukrainan itsenäisyyspäivään 24.8.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä lähettää videoterveiset Kryvyi Rihn kaupungille ja asukkaille Ukrainan itsenäisyyspäivän johdosta. Videolla Tapiolan lukion jousikvartetti esittää Ukrainan itsenäisyyslaulun.

Solmimme yhteisymmärryssopimuksen Kryvyin Rih kanssa Eurooppa-päivänä 9.5.2023. Espoon lukiot ja Kryvyi Rihn lyseot ovat tehneet yhteistyötä keväästä saakka ja yhteistyö on laajentunut myös ammattikoulujen, korkeakoulujen ja yliopistojen suuntaan. Espoo on tukenut Kryvyi Rihtä koulutukseen annetuilla raha- ja tarvikelahjoituksilla. Yhteistyötä on tarkoitus laajentaa myös muihin teemoihin.

Kryvyi Rih valikoitui Espoon kumppanikaupungiksi Suomen Ukrainan suurlähettilään Olga Dibrovan ehdotuksesta. Kryvyi Rih on sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin että suurlähettiläs Dibrovan kotikaupunki.