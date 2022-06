KT, JUKO ja JAU neuvottelutulokseen

Juho Ruskoaho nimitetty KT:n ensimmäiseksi pääekonomistiksi 25.5.2022 13:21:55 EEST | Tiedote

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n pääekonomistiksi on nimitetty 1.6.2022 alkaen VTM Juho Ruskoaho. Hän toiminut vuodesta 2017 alkaen KT:n työmarkkinatutkijana. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen Lääkäriliiton tutkijana. Ruskoaholla on työkokemuksensa kautta selkeä näkemys KT:n toiminnasta ja sen tarpeista tulevaan tehtävään liittyen.