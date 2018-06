Kuhmolainen Jaakko Kyllönen jatkaa Linja-autoliiton puheenjohtajana

Kuhmolainen Jaakko Kyllönen valittiin Linja-autoliiton puheenjohtajaksi 20.6.2017 13:21 | Tiedote

Jyväskylässä 20.6.2017 pidetyssä Linja-autoliiton liittokokouksessa valittiin liiton puheenjohtajaksi johtaja Jaakko Kyllönen. Puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Nykyisellä puheenjohtaja Matti Vainiolla on meneillään 8. toimikausi, joka päättyy vuoden 2017 lopussa. Jaakko Kyllönen on Kuhmossa kotipaikkaa pitävän A Kyllönen Oy:n/Kattilinjat johtaja. Hän on myös Linja-autoliiton hallituksen ja työvaliokunnan jäsen.