Kuhmolainen Jaakko Kyllönen valittiin Linja-autoliiton puheenjohtajaksi

Turvallisesti koulutielle 8.8.2016 10:44 | Uutinen

Koulujen syyslukukausi on useissa kouluissa alkamassa tällä viikolla. Liikenne lisääntyy merkittävästi ja liikenteessä on myös tuhansia lapsia, jotka eivät ole tehneet koulumatkaa aiemmin. Koulubussien kuljettajat opastavat pieniä koululaisia turvallisuuteen niin bussista poistuessa kuin tietä, katua ja suojatietä ylitettäessäkin. He ohjaavat koulumatkalaisia myös turvavyön käyttöön ja matkarauhaan. Turvallinen liikkuminen on kaikkien tielläliikkujien vastuulla. Koulujen alku on hyvä hetki jokaisen autoilevan kiinnittää huomiota omaan liikennekäyttäytymiseensä, nopeusrajoituksiin sekä liikennevalojen ja suojatien noudattamiseen. Koulujen läheisyydessä on nopeusrajoituksia usein tarkoituksellisesti alennettu. - Turvallista koulutietä tukemassa on valtakunnallinen ”Sinä teet suojatien-kampanja”. Kampanja muistuttaa, että me jokainen teemme omilla valinnoillamme suojatiestä nimensä veroisen, viestintäpäällikkö Saara Remes Linja-autoliitosta kertoo. Kampanjalla on oma suojatiemaalausta k