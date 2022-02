Kuinka johtaa uteliaasti monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa? Millä tavalla hyödyntää työelämän uutta supervoimaa oman työn ja tiimin kehittämisessä? Entä miksi uusi työelämä edellyttää yhä uteliaamman asenteen valitsemista?



Mertzi Bergmanin Uteliaisuus – Opas työn, johtamisen ja muutoksen supervoimaan on tutkimustietoon perustuva inspiroiva opas, joka tutkii uteliaisuutta organisaatioiden arjessa. Kirja avaa näkemään uteliaisuuden moninaiset ja hyödyntämättömät mahdollisuudet erityisesti johtamisen ja muutoksen näkökulmista. Kirjassa esitellään myös lukuisten organisaatioiden johtajien keinot ja käytännöt voittavan uteliaisuuskulttuurin rakentamiseksi.



Kirja opettaat uteliaisuuden keskeiset periaatteet ja niiden soveltamisen hyödyt ja tarjoaa työkaluja ja inspiraatiota sellaisen työyhteisön luomiseen, joka on utelias valinnoissaan ja menestyvä toiminnassaan.

Inspiroidu näkemään itsesi, työsi ja arkesi uusin silmin!





Kirjailijasta

Mertzi Bergman on filosofian maisteri ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä sekä uteliaiden toimintamallien hyödyntämisestä. Bergman on koulutukseltaan myös ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja coach, joka missiona on elinikäinen uteliaisuus. Hänen aiemmat teoksensa ovat käsitelleet luovaa ajattelua ja inspiroitumista.