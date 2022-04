Kuinka usein mökin rännit tuleekaan puhdistaa? Uutuuskirja perehdyttää mökkeilijät tärkeisiin askareisiin

Uudet käsityökirjat tarjoavat inspiroivia ideoita ompeluun, neuleisiin ja yhdistelmätekniikoihin 6.4.2022 14:32:55 EEST | Tiedote

Sormet syyhyävät, mutta malli puuttuu? Ei ongelmaa! Moreenin kesän ja syksyn kirjoissa on vaihtoehtoja niin kirjoneuleista pitäville kuin pintaneuleisiin tykästyneillekin. Virpi Marjaana Siira houkuttelee yhdistelemään virkkausta ja neuletta ennakkoluulottomasti yli rajojen. Nyt on myös aika kaivaa ompelukone kaapista, sillä tarjolla on hyvin istuvia mutta silti mukavia kaavoja lapsille ja kurvikkaille muodin ystäville – tyylistä tinkimättä!