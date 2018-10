Kuinka yksinäisyys ratkaistaan? Kutsuimme päättäjät, virkamiehet ja asiantuntijat etsimään vastausta

Kansainvälinen Setlementtiliitto: demokratian puolesta pitää taistella 14.6.2018 13:12 | Tiedote

Kesäkuussa 2018 Helsingissä kokoontuivat setlementtityöntekijät ympäri maailman. Tarkoituksena oli tutkia kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tilaa Kansainvälisen Setlementtiliiton konferenssissa, joka kantoi teemaa “Demokratia – onko se vaarassa?”. Kansainvälinen Setlementtiliitto (IFS) on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu 4000 järjestöä ja satojatuhansia aktiivisia kansalaisia, vapaaehtoisia, opiskelijoita ja ammattilaisia yli 30 maasta. IFS:n jäsenet ympäri maailman kohtaavat työssään ja arjessaan demokratiaan liittyviä ongelmia. Tästä syystä IFS:n hallitus laati konferenssissa julistuksen demokratian puolesta. Kansainvälisen Setlementtiliiton jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että demokratia on enemmän kuin menetelmä tai poliittinen edustus valtionhallinnossa. Demokratian visio perustuu ihmisoikeuksien ja monimuotoisuuden kunnioittamiseen ja uskoon kaikkien ihmisten arvoon maailmanlaajuisesti. Se on joukko arvoja, suuntausta ja käytänteitä, jotka voimauttavat ihmisiä ja paika