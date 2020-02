Kuka joutuu kärsijäksi Oulussa? JHL huolissaan Oulun kaupungin palveluista ja työrauhasta

Oulun kaupunki on teettänyt Perlacon Oy:llä arvioinnin talouden sopeuttamisen keinoista. Raportti on karua luettavaa. Esitetyt toimenpiteet kurjistavat sekä kaupunkilaisten palvelut että vaarantavat työrauhan

- Säästöt tarkoittavat käytännössä aina joko kaupungin tarjoamista palveluista tinkimistä tai henkilöstön aseman kurjistamista. Aiotaanko Oulussa laittaa jo ennestään matalapalkkainen henkilöstö maksajiksi ulkoistamisten kautta toteutettavilla heikommilla työehdoilla tai pahimmillaan irtisanomisilla? Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kysyy.

Kaupunki on asettanut sopeuttamistavoitteeksi 50 miljoonaa euroa. Perlacon Oy:n raportin mukaan tavoite saavutetaan yli 120 eri toimenpiteellä. Raportissa ei kuitenkaan esitellä toimenpiteiden vaikutusarviointeja. Epäselväksi jää myös, ovatko esitetyt toimenpiteet ristiriidassa jo aiemmin tehtyjen päätösten kanssa.

- On ylimielistä ajatella, että toimivat peruspalvelut olisivat luksusta. On pakko kysyä, että miten Oulu on ajatellut toteuttaa lakisääteiset palvelunsa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja vanhuspalveluissa, jos henkilöstöä aiotaan vähentää, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ihmettelee.

- Oulun kaupungin henkilöstö on jo ennestään väsynyt ja epätietoinen jatkuvista muutoksista. Yt-neuvotteluja on nytkin meneillään mm. Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksessa. Kaikkia edellisiä päätöksiä ei ole edes ehditty toteuttaa, pääluottamusmies Kirsi Särkelä kertoo työntekijöiden tilanteesta.

- Oulu ajaa nyt itseään pattitilanteeseen ja kaupungin pitovoima tulee horjumaan. Määräaikaisiin tehtäviin ei löydy enää hakijoita, koska kaupunki suunnittelee vähentävänsä työntekijöitä, pääluottamusmies Markus Lepinoja sanoo.

JHL vaatii Oulun kaupunkia huomioimaan jatkoselvittelyissä huolellisesti sekä henkilöstön että Oulun asukkaiden näkemykset.

- Oulun ei pidä tavoitella lyhytnäköisiä ratkaisuja, jotka osoittautuvat myöhemmin kalliimmiksi kuin kaupungin omana työnä tuotetut palvelut. On epäreilua hakea taloudellista voittoa palveluista tai henkilöstön toimeentulosta, Niemi-Laine huomauttaa.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vierailee Oulussa lauantaina 1.2.2020. Hän on median käytettävissä klo 12–13 Kauppakeskus Valkeassa, kokoustila Arinassa (Isokatu 22–25, 90100 Oulu)

Lisätietoja:

- puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772

- pääluottamusmies Kirsi Särkelä, p. 044 703 1227

- pääluottamusmies Markus Lepinoja, p. 044 703 1226